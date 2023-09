Instrukcje do klocków Lego za darmo. Ta baza zawiera blisko 7 tys. zestawów

Klocki Lego to kultowa zabawka nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Przez kilkadziesiąt lat istnienia marka wprowadziła na rynek tysiące zestawów, które do zbudowania wymagają stosownych instrukcji. Jeśli często szukacie ich w internecie, to mamy dobre wieści. Wiele z nich znajdziecie teraz w jednym miejscu.

Instrukcje do klocków Lego w bazie Internet Archive

Powstała specjalna baza zawierająca tysiące instrukcji dla klocków Lego, którą udostępniono w platformie Internet Archive. Zawiera ona ponad 6,8 tys. plików, które każdy zainteresowany może pobrać za darmo. Można znaleźć tu instrukcje dla zestawów wprowadzonych do sprzedaży do marca 2023 r. Wspomniana baza dostępna jest pod tym adresem.

Zdjęcie Baza instrukcji klocków Lego w Internet Archive / INTERIA.PL

Kolekcja udostępniona na łamach Internet Archive ma wbudowaną wyszukiwarkę, która ułatwi znalezienie konkretnej instrukcji. Nie zabrakło także zaawansowanego przeszukiwania, gdzie można stosować różne dodatkowe frazy czy metadane, co również ułatwi odnalezienie danego zestawu.

Oczywiście kolekcja instrukcji do klocków Lego z Internet Archive nie jest jedyną, którą można znaleźć w internecie. Inne warte uwagi bazy to Peeron, Brickset, Bricklink oraz Rebrickable. Oczywiście można je też pobierać ze strony producenta.

Lego będą układane przez maszyny

Przy okazji warto wspomnieć o ciekawym eksperymencie, który przeprowadzili uczeni z Uniwersytetu Stanforda. Opracowano specjalny framework, który ma pozwolić nauczyć maszyny układać klocki Lego. Pierwsze testy były całkiem imponujące, choć z pewnością jest jeszcze daleko do momentu, gdy robot otrzyma worek klocków oraz instrukcję i następnie zbuduje cały zestaw. Co nie zmienia faktu, że kiedyś to pewnie nastąpi.

Klocki Lego to zabawka, która ma już blisko jeden wiek. Firma została powołana do życia w Danii w sierpniu 1932 r. przez Ole Kirka Christiansena. Warto dodać, że popularne figurki mają taką samą formę od kilkudziesięciu lat, bo nie zmieniono jej od 1978 r. Nieco wcześniej marka poszerzyła asortyment produktów o serie Lego Duplo dla młodszych dzieci oraz Technic.