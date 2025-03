Do feralnego zdarzenia doszło dziś (14 marca 2025) przed południem. Służbom ratunkowym udało się wydobyć poszkodowanych spod zwałów śniegu, ale nadal trwają akcje poszukiwawcze. Ratownicy przeczesują teren szukając kolejnych rannych. W akcji biorą też udział psy tropiące. Nie wiadomo jeszcze, jaka jest liczba ofiar. Kilkoro rannych udało się już wydobyć spod śniegu. Jedna z poszkodowanych osób została częściowo zasypana. Odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala.

Co to jest lawina?

Lawina jest gwałtowną utratą stabilności mas śniegu, lodu, gruntu lub skał i ich przemieszczeniem się w dół zbocza - najczęściej zbocza góry. Występuje, gdy warstwa śniegu staje się niestabilna i zapada się. Często wpływ na to mają obfite opady śniegu, wzrost temperatury, wibracje lub działalność człowieka. Lawiny mogą różnić się rozmiarem i siłą oddziaływania - od małych osuwisk do masywnych spływów śnieżnych, które mogą spowodować znaczne zniszczenia i narazić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Lawina powstaje, gdy warstwa śniegu na zboczu staje się niestabilna i zapada się, co prowadzi do szybkiego przesuwania się śniegu w dół. Zazwyczaj proces powstawania lawiny odbywa się w kilku etapach:

Jak się zachować podczas lawiny? Gdy lawina już schodzi, spróbuj uciec. Jeśli to możliwe, odejdź bokiem od ścieżki lawinowej, by dotrzeć do stabilnego gruntu. Jeśli ciężki plecak czy narty ograniczają twoją mobilność, zrzuć je. Jeśli zacznie cię przykrywać śnieg, stwórz kieszeń powietrzną - użyj ramion, aby zrobić miejsce w pobliżu twarzy, co ułatwi oddychanie. Aby nie zostać pochłoniętym przez śnieg, używaj ruchów pływackich. Pomoże ci to utrzymać się na powierzchni poruszającego się śniegu.