Disco Elysium wkracza na Androida. Co czeka graczy?

ZA/UM, firma stojąca za grą, zapowiedziała, że dwa pierwsze rozdziały będą do rozegrania za darmo , natomiast całość bez reklam będzie odblokowana za jednorazową opłatą.

Androidowa wersja kultowego RPG-a zawierać ma 360-stopniowe sceny, zbudowane "wyłącznie po to, aby umieścić użytkownika urządzenia mobilnego w samym środku Revachol" - czyli głównej lokalizacji, w której znajduje się kierowany przez nas bohater.

Obraz ma być optymalnie powiększony, aby sceny zmieściły się na ekranie telefonu, a tekst będzie wyśrodkowany. Również udźwiękowienie przypominać będzie to z nowego The Final Cut, czyli najnowszej, rozszerzonej wersji gry, dostępnej na Steamie.

Główny narrator, Chris Priestman, powiedział, że wersja mobilna jest "tym, czym audiobooki chciałyby być" i wspomniał o specjalnym zaprojektowaniu jej do odtwarzania w krótkich seriach.

Disco Elysium to gra z gatunku RPG, w którym gracz kieruje detektywem z amnezją. Budzi się w samej bieliźnie w paskudnym pokoju hotelowym i powoli zaczyna funkcjonować. To idealna okazja do stworzenia zupełnie nowej osobowości przy jednoczesnej próbie rozwikłania zagadki, przez którą detektyw znalazł się tam, gdzie się znalazł.