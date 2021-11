Jack Dorsey rezygnuje z funkcji prezesa Twittera. Zajmie się kryptowalutami

Twitter to potęga mediów społecznościowych. Pomimo tego faktu, Jack Dorsey, jeden ze współzałożycieli serwisu postanowił opuścić jego pokład i skupić się na kryptowalutach. Jack Dorsey od dawana jest fanem cyfrowych monet, ale teraz pokazał całemu światu, że naprawdę widzi w nich ogromny potencjał, który wart jest porzucenia tak ważnej pozycji, jaką jest CEO.

Miejsce Dorsey'a zajął Parag Agrawal, dotychczasowy dyrektor techniczny platformy. Pomimo tego faktu, Twitter podał, że Dorsey pozostanie członkiem zarządu do przyszłego roku. Wówczas ma upłynąć jego kadencja i wraz z tym całkowicie opuści tę platformę mikroblogową.

Jack Dorsey ma teraz skupić się maksymalnie na projekcie Square. Jest on związany z kryptowalutami. Jeden z założycieli ćwierkającej platformy społecznościowej uważa, że cyfrowe waluty to przyszłość świata finansjery. Ogromne wzrosty Bitcoina i innych kryptowalut skłoniły go do większego zaangażowania w tę branżę.

Tak naprawdę odejście z Twittera nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, ponieważ od jakiegoś czasu inwestorzy Square wywoływali na nim presję podjęcia takiej decyzji. Pojawiały się nawet groźby upadku firmy, jeśli Dorsey nie opuści Twittera. Sam Dorsey uważa, że Twitter już go nie potrzebuje, bo świetnie sobie radzi, zatem to najwyższy czas zająć się nowymi, bardziej przyszłościowymi projektami.

Warto tutaj mocno podkreślić, że obecny CEO Twittera, Parag Agrawal, jest bardzo ściśle związany z firmą od ponad dekady. Od 2017 roku pełnił funkcje dyrektora technicznego, a teraz zajęcie pozycji CEO jest naturalną koleją rzeczy. Jak dowiadujemy się z informacji prasowej Twittera, Agrawal na następcę Dorsey’a został wybrany przez zarząd jednogłośnie.