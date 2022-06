Spis treści: 01 Jak korzystać z Tłumacza Google?

02 Jak ustawić tłumaczenie strony w Tłumaczu Google?

03 Jak przetłumaczyć tekst z grafiki lub zdjęcia w Tłumaczu Google?

04 Tłumaczenie dokumentów w Tłumaczu Google

05 Tłumacz Google w czasie rzeczywistym

06 Funkcja „Dotknij, by przetłumaczyć” w Tłumaczu Google

07 Zapisywanie ulubionych słów i wyrażeń w Tłumaczu Google

08 Tłumacz Google w trybie offline

Jak korzystać z Tłumacza Google?

Tłumacz Google to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Zna ją praktycznie każdy i przydaje się w wielu sytuacjach. Usługa jest rozwijana od 2006 roku i aktualnie obsługuje ponad 100 języków, w tym język polski. Z Tłumacza Google codziennie korzysta ponad 200 milionów użytkowników.

Przedstawimy wam kilka bardzo praktycznych sztuczek, które odkryją, być może nieznane dotąd, funkcje Tłumacza Google.

Tłumacz Google jest aplikacją łatwą w obsłudze. By korzystać z podstawowych funkcji tego urządzenia, możemy to robić już z poziomu wyszukiwarki Google.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę zwrot "tłumaczenie", "tłumacz Google" lub "translator Google" i zatwierdzić, klikając w ikonkę lupy, znajdującą się po prawej stronie.

Zdjęcie / screen / Geekweek

Po wykonaniu tej czynności pojawi się ramka z narzędziem Tłumacza Google. Domyślnym językiem jest angielski. Możemy go zmienić po wybraniu strzałki, znajdującej się obok słownika. W celu przetłumaczenia słowa lub zwrotu należy wpisać w pierwszą ramkę interesującą nas frazę.

Zdjęcie / screen / Geekweek

Następnie za pomocą przycisku dwóch strzałek możemy zamienić słowniki miejscami. Dzięki temu w szybki sposób przetłumaczymy słowo z języka polskiego na język obcy.

Zdjęcie / screen / Geekweek

Tak wygląda podstawowa obsługa narzędzia Tłumacza Google. Na tym jednak nie kończą się możliwości darmowego translatora. System ma szereg dodatkowych opcji, ułatwiających swoim użytkownikom tłumaczenie i naukę języków. Przedstawiamy 7 funkcji Tłumacza Google, o których istnieniu mogłeś nie wiedzieć.

Jak ustawić tłumaczenie strony w Tłumaczu Google?

Niewiele osób wie, że Tłumacz Google może służyć jako narzędzie do tłumaczenia całych stron w obcym języku. Kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstów do przetłumaczenia to już historia.

Znacznie szybszym sposobem jest wklejenie w pole tłumaczenia linku do witryny. Wówczas otrzymamy nowy link w ramce po prawej stronie, który przekieruje nas na przetłumaczoną stronę internetową.

Zdjęcie Funkcje Tłumacza Google pozwalają w łatwy sposób przetłumaczyć stronę internetową w obcym języku / screen / Geekweek

Jak przetłumaczyć tekst z grafiki lub zdjęcia w Tłumaczu Google?

Jedną z najważniejszych funkcji Tłumacza Google w aplikacji na telefon jest możliwość tłumaczenia tekstu ze zdjęć i grafik.

By narzędzie dokonało tłumaczenia tekstu, nie musimy wpisywać go ręcznie. Wystarczy sfotografować obiekt z komunikatem, którego nie rozumiemy (np. tabliczkę informacyjną), a Tłumacz Google błyskawiczne go przetłumaczy.

Zdjęcie Tłumaczenie tekstu z grafiki lub zdjęcia? Z tłumaczem od Google to bardzo proste / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Tłumaczenie dokumentów w Tłumaczu Google

Od dłuższego czasu Tłumacz Google skutecznie radzi sobie z większością nawet bardziej skomplikowanych tłumaczeń. Urządzenie pozwala przekładać na inny język nie tylko pojedyncze słowa i zdania, ale również całe dokumenty.

Plik z zawartością przesyłamy do translatora, klikając w ikonkę "Dokumenty" w ramce narzędzia. Następnie prawym przyciskiem myszy naciskamy na ikonkę "Przeglądaj komputer" i wybieramy dokument do przetłumaczenia.

Zdjęcie / screen / Geekweek

Tłumacz Google jest w stanie obsługiwać pliki w najpopularniejszych rozszerzeniach (np. .docx, .pdf, .pptx lub .xlsx).

Tłumacz Google w czasie rzeczywistym

To funkcja, która może okazać się niezwykle przydatna w czasie wakacji. Dzięki niej możemy tłumaczyć wymawiane słowa przez drugą osobę. Tłumacz Google potrafi przeprowadzić rozmowy w kilkudziesięciu wariantach językowych, w tym m.in. języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, greckim, tureckim, a nawet japońskim.

By włączyć tłumaczenie Google w czasie rzeczywistym należy otworzyć aplikację w telefonie. Wybierz ikonę "Rozmowa", a następnie opcję "Automatycznie". Aplikacja sama rozpozna, w jakim języku odbywa się rozmowa i na ekranie będzie wyświetlać tłumaczenie wypowiadanych słów w trybie rzeczywistym.

Zdjęcie / screen / Geekweek

Funkcja „Dotknij, by przetłumaczyć” w Tłumaczu Google

Funkcja "Dotknij, by przetłumaczyć" działa tylko na smartfonach z Androidem. Wystarczy zaznaczyć dany fragment i skopiować go do schowka, a na ekranie automatycznie pojawi się dymek Tłumacza Google. Po jego kliknięciu zobaczymy tłumaczenie.

Tę funkcję można aktywować wybierając ikonkę konta w prawym górnym rogu, następnie przechodzimy do "Ustawienia" i wybieramy "Dotknij, by przetłumaczyć". Zatwierdzamy opcję klikając w "Używaj funkcji Dotknij, by przetłumaczyć".

Wideo youtube

Zapisywanie ulubionych słów i wyrażeń w Tłumaczu Google

Tłumacz Google daje możliwość zapisywania konkretnych tłumaczeń słów czy wyrażeń. Jak to zrobić?

Wystarczy kliknąć na gwiazdkę obok przetłumaczonego zwrotu. To funkcja szczególnie przydatna dla osób, które posługują się specjalistycznym językiem.

Tłumacz Google w trybie offline

Tłumacz Google otrzymał możliwość pracy trybie offline, a to oznacza, że z jego możliwości skorzystamy także tam, gdzie nie mamy dostępu do internetu. Należy jednak pamiętać, by wcześniej pobrać zasób danego języka obcego na swoje urządzenie. W kilku prostych krokach wyjaśniamy, jak to zrobić:

Zanim pobierzesz pakiety językowe, połącz się z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Tłumacz Google. U dołu wybierz język, którego pakiet chcesz pobrać. Obok nazwy języka kliknij Pobierz.

