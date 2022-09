Jak połączyć dwa routery, żeby zwiększyć zasięg WiFi w domu?

Internet

Połączenie routera z routerem to świetny sposób na to, żeby zwiększyć zasięg WiFi w swoim domu. Możemy to zrobić na dwa sposoby i choć cały proces z pozoru wymagający, nie jest skomplikowany. Jak połączyć dwa routery WiFi bezprzewodowo oraz przy pomocy kabla.

Zdjęcie Jak połączyć dwa routery, żeby zwiększyć zasięg WiFi w domu? / 123RF/PICSEL