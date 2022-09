Spis treści: 01 Jak poprawić WiFi? Zacznij od podstaw

Jak poprawić WiFi? Zacznij od podstaw

Na początek rozważ podłączenie urządzeń, które wymagają szybkiego internetu (np. konsoli do gier) kablem Ethernet do routera. To pozwoli szybko odciążyć sieć Wi-Fi. Natomiast jeśli twoja sieć ma problemy z dotarciem do niektórych miejsc w domu, wtedy warto zainwestować w przedłużacze WiFi.

Choć to wydatek kilkudziesięciu złotych, takie przedłużacze umożliwiają rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i niedostępnych. Tak samo jak zestawy PowerLine, pozwalają przesyłać dane przez przewody elektryczne i dają stabilne połączenie w miejscach, w których zawodzi WiFi.

Jak poprawić prędkość WiFi w domu? Choć brzmi to kuriozalnie, warto wspomnieć, że żadna optymalizacja nie przyniesie efektu, jeżeli nie masz dobrego połączenia internetowego.

Na jego jakość i zakłócenia wpływają w domu takie urządzenia jak telefon bezprzewodowy czy mikrofalówka. Warto o tym pomyśleć, gdy planujemy, gdzie stanie router.

Zwiększenie zasięgu WiFi w domu. Nie oszczędzaj na routerze

Zwiększenie zasięgu WiFi w domu będzie tym prostsze, im lepsze urządzenie posiadamy. Droższe routery są tworzone w celu zarządzania większą liczbą podłączonych urządzeń. Udaje się to poprzez dodatkowe anteny, obsługę większej liczby pasm i częstotliwości oraz inteligentnie zarządzanie siecią.

Jednym z takich inteligentnych rozwiązań jest DFS (Dynamic Frequency Selection), czyli dynamiczny wybór częstotliwości. To funkcja korzystania z częstotliwości WiFi 5 GHz, które są zwykle zarezerwowane dla radarów takich jak radary wojskowe, komunikacja satelitarna i radary pogodowe.

Zdjęcie Jak poprawić jakość WiFi, gdy wszyscy są w domu i używają sieci? Internet przyśpieszy Wi-Fi szóstej generacji.

Jeśli zwiększenie zasięgu WiFi w domu jest problemem, warto rozważyć aktualizację routera i wybranie pakietu szerokopasmowego internetu. Co jeszcze może pomóc?

Coraz więcej nowych ruterów przyjmuje standard WiFi 6. Routery WiFi 6, podobnie jak 5G, lepiej obsługują połączenia z dużą liczbą urządzeń, maksymalizując stabilność i wydajność.

Jak poprawić WiFi w domu? Odłącz urządzenia, których nie używasz

Kolejne propozycje - które zaprezentował serwis Gizmodo - wymagają kreatywności. Po pierwsze, pomyśl o urządzeniach, które mogą przetrwać tymczasowe rozłączenie z siecią. Możesz także wpłynąć na przepustowość wyłączając niektóre aplikacje, z których korzystasz na co dzień.

Jak poprawić WiFi w domu? Zamiast rozmów wideo online, rozważ komunikację tylko poprzez dźwięk. Jeżeli któryś z domowników wykorzystuje aktualnie internet do oglądania filmów na Netflixie lub innej platformie, warto w tym czasie prowadzić rozmowy wideo z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Warto również pamiętać, że tablety, telefony, laptopy i konsole chętnie pobierają aktualizacje przy każdej okazji. Jeśli chcesz poprawić Wi-Fi w domu i planujesz wieczór filmowy lub sesję gier online, warto wyłączyć zbędne urządzenia i pozostawić automatyczne aktualizacje dla noc.

Jak poprawić WiFi? Najtrudniejsza lekcja

Na koniec być może najtrudniejsza rada, która zakłada, że żyjemy w dobrych relacjach z innymi domownikami. Polega na pewnym "racjonowaniu" danych. Innymi słowy, jeżeli na przykład wczesny wieczór to sesja gier dla dzieci, to późny wieczór może być czasem na streaming filmów dla rodziców.

Kolejne rozwiązanie to pobranie filmów i programów telewizyjnych na swoje urządzenia, aby móc oglądać je "offline". Jeśli zrobisz to w czasie, kiedy router nie jest pod sporym obciążeniem, nie ma znaczenia, jaka jest prędkość internetu, kiedy faktycznie zabierasz się do oglądania.

Jak poprawić WiFi w domu? To "racjonowanie" danych to opcja, która cechuje wiele nowszych routerów. Pozwalają one ustawić określone godziny, w których WiFi jest włączone, nawet dla określonych urządzeń.

Choć ma to na celu zapewnienie kontroli dostępu dzieci do internetu, to sprawdzi się też do tymczasowego wyłączania urządzeń, gdy ich nie używasz.

