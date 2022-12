Jak sparować kamerę IP z routerem WiFi i podglądać dom w telefonie?

Spis treści: 01 Jak działa kamera IP i co to za urządzenie?

02 Jak sparować kamerę IP z routerem WiFi?

03 Kamera IP na telefonie

Jak działa kamera IP i co to za urządzenie?

Kamera IP to urządzenie rejestrujące obraz z jednoczesnym przesyłaniem go do sieci. Dzięki temu użytkownik z dowolnego miejsca na świecie może obserwować to, co dzieje się na bieżąco w domu czy biurze. Ilość dostępnych modeli kamer IP na rynku jest niezliczona. Dlatego różnią się szerokością obrazu czy podglądem na smartfonie.

Kamery IP posiadające zintegrowany detektor ruchu sprawiają, że jeżeli urządzenie wykryje jakikolwiek manewr, na naszym telefonie pojawi się powiadomienie. Użytkownik natychmiast zobaczy, co się dzieje i w razie konieczności zainterweniuje. Przesyłanie obrazu z kamery IP możliwe jest dzięki podłączeniu na przykład do domowej sieci WiFi.

Chociaż kamera IP przypomina kamerkę internetową, to pomiędzy nimi jest istotna różnica. Kamera sieciowa ma przypisany własny adres IP, umożliwiający jej podłączenie do sieci LAN lub WAN. Co więcej, aby zapobiec przechwyceniu obrazu przez cyberprzestępców, połączenie kamery IP z siecią zazwyczaj jest szyfrowane.

Jak sparować kamerę IP z routerem WiFi?

Kamerę IP można połączyć z siecią w sposób bezprzewodowy, jednak potrzebna jest do tego odpowiednia konfiguracja, w tym zmiana fabrycznych ustawień. Po podpięciu kamery do prądu należy połączyć się z routerem. Do tego potrzebny jest adres IP kamery, który zazwyczaj znajduje się na urządzeniu.

Kolejny krok to uruchomienie przeglądarki internetowej. W tej należy wpisać numer IP kamery sieciowej. Pojawi się panel administracyjny, do którego należy się zalogować. Dane do logowania mogą znajdować się w instrukcji, jednak zdarza się, że w polu "Username" oraz "Password" wystarczy wpisać "admin".

Następnie należy wybrać zakładkę z ustawieniami sieciowymi. Kolejny krok to przypisanie kamerze nowego adresu IP. Ten powinien obejmować ten sam zakres, co inne urządzenia w sieci. Co jednak ważne, adresy IP nie mogą być takie same.

Jak sparować kamerę IP z routerem WiFi? Należy wybrać standard sieciowy 802.11ac. Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo, po zapisaniu ustawień należy wpisać w przeglądarce internetowej nowy adres IP kamery. Po chwili powinien ukazać się obraz z zainstalowanego rejestratora.

Kamera IP na telefonie

Co zrozumiałe, dane logowania najlepiej zmienić od razu po zakończeniu pierwszej konfiguracji. Oczywiście kamera IP może również przesyłać obraz na urządzenia mobilne. Jak połączyć urządzenie z telefonem?

Większość kamer IP posiada specjalny kod QR na urządzeniu. Po podłączeniu kamery kod należy zeskanować. Pojawi się komunikat z prośbą o zainstalowanie aplikacji, która pozwoli na sprawdzanie obrazu z kamery IP.

