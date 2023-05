Spis treści: 01 Nowe prawo jazdy. Kiedy odbieramy dokument?

02 Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru?

03 Ile kosztuje prawo jazdy i gdzie je odebrać?

Nowe prawo jazdy. Kiedy odbieramy dokument?

Wyrobienie prawa jazdy dotyczy nie tylko świeżo upieczonych kierowców. Ponowne wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania określoną kategorią pojazdów dotyczy np. tych, którzy swój dotychczasowy dokument zgubili lub zdobyli dodatkową kategorię.

Poza tym wymiana prawa jazdy jest konieczna w przypadku zmiany danych osobowych, jak na przykład nazwiska. Oznacza to, że wymiana prawa jazdy może dotyczyć nawet doświadczonych kierowców z wieloletnim stażem. Gdy złożyliśmy już stosowne wnioski, pozostaje czekać na wydanie dokumentu. Jak sprawdzić, czy nasze prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru?

Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy to 30 dni od złożenia w urzędzie odpowiednich papierów. Z reguły dokument jest dostępny szybciej, jednak nie jest to regułą. Możemy sprawdzić w internecie, czy nasze prawo jazdy jest już do odbioru.

Aby to zrobić, należy skorzystać ze strony internetowej Info-Car lub PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych). W celu zweryfikowania, czy nasze prawo jest gotowe, należy posłużyć się numerem PESEL, numerem PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) lub datą urodzenia.

Zdjęcie Sposób na sprawdzenie, czy nasze prawo jazdy jest już gotowe. / Info-Car

Co istotne, sprawdzenie stanu wydania naszego prawa jazdy jest bezpłatne. Cała procedura jest bardzo intuicyjna i szybka. Odpowiedź na temat statusu naszego prawa jazdy uzyskamy od razu po wprowadzeniu stosownych danych.

Ile kosztuje prawo jazdy i gdzie je odebrać?

Aby móc uzyskać prawo jazdy, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu i przystąpienie do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Sama opłata za złożenie wniosku i wydanie prawa jazdy w 2023 roku to 100,50 zł.

Odebranie prawa jazdy jest możliwe w odpowiednim urzędzie. Będzie to starostwo powiatowe (wydział komunikacji) właściwe dla naszego miejsca zameldowania. Co ciekawe, dokument może nam również zostać dostarczony wysyłkowo - o ile zaznaczyliśmy odpowiednią opcję podczas składania wniosku.