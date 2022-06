To dzięki roamingowi można mieć stały kontakt z rodziną i znajomymi w Polsce oraz szybki dostęp do internetu podczas nawet najdłuższych podróży. Roaming można włączyć samemu lub poprosić o to operatora.

Włączenie roamingu w telefonie

Włączenie roamingu w urządzeniu mobilnym jest bardzo proste. Producenci wiedzą, że jest on bardzo popularną funkcją i dostęp do jego konfiguracji jest dziecinnie łatwy.

1. Najpierw trzeba wejść w ustawienia smartfona.

2. Później znaleźć sekcję "Karty SIM", "Sieci komórkowe" czy "Sieć".

3. W zakładce wybieramy "Roaming danych" lub "Ustawienia zaawansowane".

4. Później wchodzimy w zakładkę "Dane w roamingu" i już możemy włączyć roaming międzynarodowy.

W opcjach można wybrać czy roaming międzynarodowy ma być uruchomiony "zawsze", czy jednak "tylko dla wyjątków" lub "nigdy". Warto też pamiętać, by włączyć "Automatyczne wybieranie sieci".

Włączenie roamingu u operatora

Większość kart SIM w smartfonach ma domyślnie włączone usługi roamingowe,. Pomimo tego faktu, może zdarzyć się, że zostaną one z różnych powodów zdezaktywowane lub zablokowane. Szczególnie może to być problemem w przypadku zakupu używanego smartfona lub korzystania ze starej karty SIM.

Dlatego warto sprawdzić przed wyjazdem, czy roaming jest uruchomiony i działa poprawnie, by później zaoszczędzić sobie problemów. Jak sprawdzić, czy roaming jest włączony? Można to uczynić bezpośrednio w dedykowanej aplikacji mobilnej naszego operatora lub w salonie telekomunikacyjnym. Pracownik może sprawdzić dostęp do usług w aktualnym pakiecie i w razie potrzeby włączyć roaming.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje jeden roaming, w którym są stałe opłaty za połączenia pomiędzy krajami. Niestety, nie jest kolorowo w przypadku internetu. Warto przed wyjazdem za granicę Polski sprawdzić stan konta lub je doładować, ponieważ połączenia z globalną siecią mogą szybko wyczyścić konto, a nawet narazić nas na olbrzymie koszta.