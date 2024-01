W połowie lutego zostanie uruchomiona usługa Twój e-PIT, która pozwoli na szybkie rozliczenie się z urzędami skarbowymi przez internet. Jak w każdym roku, także i teraz podatnicy mogą skorzystać z różnych ulg. Wspominaliśmy wam o zwrocie dla kosztów ponoszonych na internet. Istnieje również tak zwana ulga mieszkaniowa.

Co to jest ulga mieszkaniowa i co można odliczyć?

Ulga mieszkaniowa pozwala na odliczenie od podatków wydatków poniesionych na tak zwane cele mieszkaniowe. W dokumencie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów umieszczono wykaz produktów oraz kosztów ich montażu, które objęto ulgą i są to:

kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna, płyta ceramiczna, piekarnik, zmywarka, pralka, lodówka — w zabudowie lub wolnostojące

szafka stanowiąca element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką

oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne, w tym taśmy LED i oczka halogenowe, z wyłączeniem lamp wolnostojących

okap kuchenny — wyciąg i pochłaniacz, w tym okap podszafkowy

meble, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby

meble w zabudowie kuchennej

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT 2024?

Ulga mieszkaniowa w rozliczeniu PIT ma spore ograniczenia. Przysługuje tylko tym podatnikom, którzy ponieśli wymienione powyżej wydatki na cele mieszkaniowe, ale związane ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto jest to możliwe maksymalnie przez trzy lata od końca roku podatkowego, gdy doszło do zbycia nieruchomości. Stosowne rozliczenie dokonuje się z właściwym urzędem skarbowym w deklaracji PIT-39.

Odliczenia związane z ulgą mieszkaniową są również możliwe w przypadku zakupu nieruchomości, jak mieszkania czy domu. Dotyczy to również działek budowlanych.

Usługa Twój e-PIT od 15 lutego

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić usługę Twój e-PIT 15 lutego. Od tego dnia podatnicy będą mogli korzystać z gotowych rozliczeń z urządzeniami skarbowymi, które powstają na podstawie dostarczanych deklaracji. W tym roku resort przygotował ważną zmianę, którą docenią właściciele firm.

Właściciele firm otrzymają w usłudze Twój e-PIT nowe narzędzie, które pozwoli im przygotować gotową do wysłania do urzędu skarbowego deklarację podatkową. Bedzie to możliwe z wykorzystaniem cyfrowych wersji formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Pamiętajmy, że rozliczenie się z podatków drogą elektroniczną przyspiesza czas na otrzymanie ewentualnego zwrotu — ze standradowych 90 do maksymalnie 45 dni (od momentu złożenia deklaracji).