Mamy wakacje, więc sezon ślubny jest już całkiem rozpędzony i ma się dobrze. Prawdopodobnie większość z zaproszonych gości stanie przed trudną zagwozdką, jaką jest pytanie: "Ile pieniędzy trzeba albo wypada dać młodej parze do koperty?". Odpowiedź z reguły nie jest prosta ani oczywista, a uczestnicy wesela martwią się to, czy nie dali za mało (albo za dużo, wiadomo). Z pomocą może przyjść dość niecodzienne rozwiązanie, a jest nim Kalkulator Kopert Weselnych, stworzony na stronie Omni Calculator.

Ile pieniędzy dać młodej parze do koperty?

Kalkulator Kopert Weselnych bazuje na artykule z ASZdziennika, ma więc charakter humorystyczny. Jak przyznają twórcy, na pewno nie działa on idealnie, ale nic lepszego dotąd nie powstało. Nie szłabym na jego podstawie wykłócać się, czy 50 zł to odpowiednia kwota podarku, ale zawsze możemy to potraktować jako wskazówkę do podjęcia decyzji.

Aby dowiedzieć się, ile faktycznie powinno znaleźć się w kopercie, musimy wskazać dane odpowiednio do 37 parametrów.

Dzielą się one na poniższe kategorie:

relacje społeczne, jedzenie i alkohol, tańce i zabawy, nieprzyjemne i niezręczne sytuacje, inne.

Zdjęcie Pod uwagę wzięto najbardziej popularne zachowania na weselu, ale nie tylko / Omni Calculator / Informacja prasowa

Wskażemy mniej lub bardziej szczegółowe informacje, dotyczące naszej relacji z parą młodą, tego, ile alkoholu planujemy wypić, ile ciepłych dań zjeść, a nawet ile razy usłyszymy o "cudownych rodzicach" albo "kiedy nasza kolej". Możemy też określić szansę na rychły rozwód przyszłych małżonków oraz wpisać, ile pieniędzy dotychczas im pożyczyliśmy.

Możliwym jest, że po wprowadzeniu wszystkich elementów wyskoczy nam kwota na minusie - twórcy proponują wtedy rozważenie, czy młodzi nie powinni nam przypadkiem zapłacić za naszą obecność na weselu albo całkowite zrezygnowanie z koperty.

Z pewnością nie jest to narzędzie, które odpowie na wszelkie kopertowe rozterki, ale służy do zabawy, a przy okazji faktycznie może dać nam jakiś znak, jaki pomoże w podjęciu tej trudnej decyzji.