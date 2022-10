Kolejny niebezpieczny trend na TikToku. Nie żyje 4 nastolatków

Trendy są bardzo istotną częścią platformy, jaką jest TikTok. Sporo z nich jest raczej zwyczajne i nieszkodliwe - przeglądając aplikację, możemy trafić na tysiące filmów, na których nastolatkowie tańczą, pieką konkretne dania czy robią inne aktualnie popularne czynności, jakie mają zapewnić im poklask i sporą liczbę obserwujących. Regularnie zdarza się jednak, że popularność zdobywa coś, co okazuje się tragiczne w skutkach. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o niebezpiecznym trendzie, który polegał na zaklejaniu ust taśmą na czas spania. Na nowy wymysł młodych (a właściwie na jego przykre konsekwencje) nie trzeba było długo czekać.

Masz kabel USB, ukradnij samochód

Nazwa "the Kia Challenge" brzmi niegroźnie, a może się za nią skrywać właściwie wszystko. Jest to jednak bardzo niepokojący trend, niewłaściwy na wielu płaszczyznach. Użytkownicy, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział, próbują... ukraść samochody marki Kia oraz Hyundai za pomocą kabla USB. Dlaczego właśnie te auta padły ofiarą znudzonych nastolatków? Stało się tak z powodu wady konstrukcyjnej pojazdów, która to umożliwia, oraz zamieszczonej w internecie instrukcji, która dokładnie pokazuje, jak dokonać kradzieży. The Kia Challenge największą popularność osiągnęło podczas wakacji tego roku. Nie oznacza to jednak, że nie stanowi już zagrożenia.

Tragiczny wypadek w USA. Wszystko przez TikToka?

W poniedziałek rano w Buffalo w USA miał miejsce wypadek. W samochodzie marki Kia było sześcioro nastolatków. Prowadził go 16-latek. W pewnym momencie stracił on panowanie nad rozpędzonym pojazdem, a przejażdżka skończyła się tragicznie. Zginęły 4 osoby, 1 trafiła na oddział intensywnej terapii, kierowca natomiast doznał niewielkiego urazu. Policja poinformowała na konferencji prasowej, że nie był to zwyczajny wypadek. Samochód, którym jechali nastolatkowie, dzień wcześniej został przez nich skradziony. Kradzież miała być powiązana z tiktokowym wyzwaniem.