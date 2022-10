Jak to zwykle bywa, wszystko zaczęło się od jednego filmiku, w którym użytkowniczka przygotowała własną deskę masła, czyli "Butter Board".

TikTok

Już z samej nazwy możemy się domyślać, o co chodzi - na drewnianej desce rozsmarowuje się masło, które następnie posypujemy dodatkami. Mogą to być przyprawy, sery, mięso, owoce, ale i dżemy czy jadalne kwiaty. Pozostaje kwestia spożycia, którego dokonujemy za pomocą kromek chleba - po prosu nabieramy stworzone mazidło i jemy. Tak przygotowana uczta może być przyjemna dla oka, zwłaszcza jeśli użyjemy kolorowych produktów, z którymi ładnie kontrastuje drewniana deska. Jak się jednak okazuje, jedzenie takiego dania wcale nie jest wskazane i prawdopodobnie nie warto podążać za tym trendem.

Czy jedzenie "Butter Board" jest bezpieczne?

Niestety, niekoniecznie. Poprzez rozsmarowanie na drewnianej desce, masło może się dostać do różnych pęknięć i szczelin w drewnie. Tym właśnie różni się ta "potrawa" od zwykły desek serów czy wędlin, które być może mieliśmy okazję jeść - położony na desce brie czy camembert raczej nie jest przez nas wcierany w drewno. Jak wykazały badania opublikowane w "Journal of Food Protection" tego typu pęknięcia w desce do krojenia to idealne środowisko do łatwego rozmnażania się bakterii E. coli, Salmonelli i innych.

Co dodatkowo w niektórych przypadkach wzbudza wątpliwości, to ilość użytego masła. Nietrudno było odnaleźć TikToki, w których masło można wręcz pomylić z serem, właśnie ze względu na jego ilość. Jego nadmierne spożycie może przełożyć się między innymi na zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości, nadciśnienia, chorób serca i innych niepożądanych stanów. Biorąc pod uwagę powyższe, choć trend może wyglądać zachęcająco, warto się kilka razy zastanowić nad tym, czy faktycznie chcemy spróbować tego dania.