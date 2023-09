O NFT w ostatnim czasie nie jest już zbyt głośno. Moda na niewymienne tokeny dawno przeminęła, ale swego czasu cieszyły się one niewyobrażalnie dużym zainteresowaniem. Niektóre kolekcje sprzedawane były za bardzo duże pieniądze sięgające nawet milionów dolarów. Pytanie tylko: ile są warte obecnie?

Większość z niewymiennych tokenów NFT bez wartości

Nowe badanie wykazało, że 95 proc. z ponad 73 tys. kolekcji NFT ma kapitalizację rynkową wynoszącą 0 ETH. Tak wynika z danych dostarczonych przez NFT Scan i CoinMarketCap. Szacuje się, że jest to własność prawie 23 mln ludzi na świecie, a więc ich inwestycje okazały się być bardzo nietrafione.

"Ta zniechęcająca rzeczywistość powinna posłużyć jako otrzeźwiająca kontrola euforii, która często otaczała przestrzeń NFT. Wśród historii o dziełach sztuki cyfrowej sprzedanych za miliony i historii sukcesu z dnia na dzień łatwo przeoczyć fakt, że rynek jest pełen pułapek i potencjalnych strat." — alarmują specjaliści

NFT to cyfrowe reprezentacje dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich powiązane z blockchainem, zazwyczaj Ethereum. Każde z nich wyróżnia się unikalnym podpisem, którego nie da się powielić i to przemawiało o wyjątkowości. W latach 2021 i 2022 na rynku doszło do bardzo dużego zainteresowania niewymiennymi tokenami. Do tego stopnia, że miesięczny obrót wzrósł do aż 2,8 mld dol.

Boom związany był z kryptowalutami

Pamiętajmy jednak, że boom na NFT zbiegł się w czasie z dobrym momentem dla kryptowalut. Wtedy bitcoin kosztował blisko 70 tys. dol. Obecnie jest to nieco ponad 27 tys. dol. Ponadto badanie dappGambl wykazało, że aż 79 proc. niewymiennych tokenów nie ma nabywcy i rynek w zasadzie pozostaje na to obojętny.

Warto dodać, że tylko mniej niż 1 proc. kolekcji NFT ma obecnie wartość przekraczającą kwotę 6 tys. dol. To i tak znacznie mniej od sum sprzed dwóch lat. Ponadto spośród 8850 kolekcji o największej kapitalizacji rynkowej 18 proc. to tokeny bezwartościowe, a 41 proc. z nich wycenia się na tylko 5-10 dol.