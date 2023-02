Kup sobie... piasek, na którym siedziała gwiazda futbolu. Czekaj, co?

Wśród fanów, jacy znaleźli to miejsce, była użytkowniczka TikToka o nicku betrcaroline, która zamieściła film nagrany na tej samej plaży, na jakim opowiada o swoim rozgoryczeniu tegorocznymi wynikami zespołu Tampa Bay Buccaneers oraz że zamierza sprzedać piasek, na którym siedział Brady. Na nagraniu widać też worek z piaskiem.

2 lutego na eBayu pojawiła się aukcja o nazwie "Tom Brayd’s exact retirement spot — Bottled Sand". Jak czytamy w opisie, jest to piasek zebrany z miejsca, w którym siedział futbolista. Piach zebrano rzekomo kilka godzin po tym, jak wideo zostało umieszczone w internecie. Aukcja startowała od 677 dolarów. Obecnie cena piasku wynosi... 99900 dolarów. Aby udowodnić, że piasek jest... prawdziwy, na jednym ze zdjęć umieszczono gazetę "The New York Times" z 1 lutego — ponieważ jednak drukowane wydania nie znikają magicznie po danym dniu, udowadnia to jedynie, że fotografia została zrobiona tego dnia lub w dowolnym czasie po nim.

Nie jest jasne, czy aukcja należy do wspomnianej użytkowniczki, ale najpewniej tak nie jest, ponieważ w swoim filmie mówiła ona o wystawieniu piasku za stosunkowo niską kwotę początkową — 100 dolarów.

Czy piasek faktycznie pochodzi z miejsca, w którym siedział futbolista?

Być może tak. Problem polega jednak na tym, że w nocy 31 stycznia, czyli zaledwie kilka godzin przed opublikowaniem wideo, Tom Brady był w Los Angeles na premierze filmu "80 for Brady", którego jest producentem.