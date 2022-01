Początek pandemii i pierwsze lockdowny w 2020 roku sprawiły, że wzrosło znaczenie internetowych komunikatorów z funkcją audio i wideo. Firmy były zmuszone do zamknięcia swoich biur, a pracownicy przeszli na tryb zdalny lub hybrydowy. Wiele przedsiębiorstw nadal utrzymuje taki model pracy. Co za tym idzie, ciągle istnieje zapotrzebowanie na niezawodne środki przekazania treści audio i wideo licznej publiczności. LinkedIn chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, a samą platformę czeka nie lada rewolucja.

Na platformie według oficjalnych danych znajduje się ponad 800 milionów użytkowników. LinkedIn służy głównie do poszerzania sieci swoich kontaktów biznesowych, dzielenia się wiedzą lub doświadczeniem i szukania pracy. Teraz władze portalu zamierzają dodać funkcje, które zdecydowanie mogą spodobać się jego użytkownikom. Jeszcze w tym miesiącu w fazę beta wejdzie możliwość organizowania konferencji audio. Będzie to wyglądało podobnie do tego, co możemy zobaczyć w aplikacji Clubhouse.

Pierwsze doniesienia o zamiarach LinkedIna pojawiły się jeszcze w marcu 2021 roku. Firma wykorzystała ten czas na testowanie różnych opcji, o które będzie mogła wzbogacić swoją funkcję. Początkowo mówiło się, że usługa będzie dostępna w formie płatnych biletów, lecz wszystko wskazuje na to, że finalnie będzie ona darmowa.

Gdy wspomniana funkcja zostanie już udostępniona, użytkownicy będą mogli tworzyć konferencje bez potrzeby angażowania w ten proces stron i programów innych niż LinkedIn. Firma zapewni narzędzia i pomoc, które pozwolą rozpocząć wydarzenie i je nagrać z poziomu platformy społecznościowej.

To nie koniec nowości, które LinkedIn szykuje dla swoich użytkowników. Firma zamierza pójść za ciosem i już na wiosnę ukaże się możliwość przeprowadzania wideokonferencji. W ten sposób platforma stanie się kompleksowym miejscem do przeprowadzania spotkań firmowych, warsztatów lub szkoleń.