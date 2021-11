Lotfi Zadeh – amerykański naukowiec w Google Doodle

Wyszukiwarka Google cyklicznie zmienia swoje logo na konkretną grafikę symbolizującą dane święto lub oddającą hołd twórcy, działaczowi społecznemu lub osobie, która miała bardzo duży wpływ na innych ludzi. Dnia 30 listopada przypomniano o światowej sławy naukowcu, twórcy m.in. nowych teorii matematycznych.

Lotfi Zadeh, a właściwie Lotfi Aliaskerzadeh urodził się 4 lutego 1921 w Baku jako syn lekarki i dziennikarza. W wieku 10 lat, wraz z rodziną przeniósł się do Iranu, gdzie z powodzeniem studiował na Uniwersytecie Teherańskim. W 1944 roku samodzielnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych by kontynuować edukację na Uniwersytecie Columbia. Lata nauki poskutkowały otrzymaniem doktoratu z dziedziny inżynierii elektrycznej.

Pracując jako profesor, inżynier elektryk na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Zadeh zaproponował innowacyjną metodę wykorzystania nieprecyzyjnych danych do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych. Jego artykuł z 1965 r. dotyczący nowej teorii zbiorów rozmytych, starał się tłumaczyć wykorzystanie królowej nauk, do zdefiniowania ludzkich pojęć.

Zdjęcie Google Doodle / materiały prasowe

Choć teoria ta okazała się szalenie kontrowersyjna i została nawet wyśmiana przez wiele środowisk akademickich, ostatecznie została uznana, a Zadeh otrzymał dziesiątki nagród inżynierskich i akademickich. Wśród nich nie zabrakło doktoratów honoris causa, w tym jednego w przyznanego Polsce od Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zadeh zmarł w 2017 roku w wieku 96 lat.