Mapy Google należą do najpopularniejszych aplikacji na świecie, a w samej Polsce regularnie korzysta z nich ponad 20 milionów osób. Nic więc dziwnego, że mogą one stać się wyjątkowo skutecznym narzędziem do rozpowszechnienia prawdy o rosyjskim terrorze na terenie Ukrainy.

Już kilka razy od rozpoczęcia inwazji na naszych wschodnich sąsiadów wspomniana aplikacja znajdywała się w centrum uwagi. Na początku wojny mogliśmy między innymi obserwować na niej wzmożony ruch na ulicach spowodowany masową ewakuacją, a jeszcze kilka dni wcześniej przemieszczające się kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych.

Reklama

Tym razem w Mapach Google mają się znaleźć zdjęcia pokazujące skutki działań wojennych, które z pewnością uświadomią wiele osób o skali okrucieństwa stosowanego przez kremlowskie siły zbrojne.

W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy już lada dzień udostępnione zostaną panoramy zrujnowanych miast i wsi, które wykonane zostaną przez bezzałogowe drony. Pierwszą miejscowością pokazana w ten sposób ma być znajdujący się niedaleko Kijowa Irpień.

- Do pracy przystąpiło kilka zespołów - chcemy objąć wszystkie najbardziej zniszczone miasta. Cały świat powinien zobaczyć, jak wyglądały wcześniej i co z nimi zrobił agresor - powiedział Igor Bondarenko, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Dodatkowo Google planuje uruchomić kolejną usługę, która będzie przeznaczona wyłącznie dla ukraińskich służb, aczkolwiek jej szczegóły nie zostały jeszcze ujawniono.