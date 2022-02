Technologia Meta będzie walczyć z napastowaniem seksualnym w swoim metawersum

Coraz głośniej robi się o tzw. metawersum, czyli przestrzeni w świecie wirtualnym, w której człowiek będzie mógł pracować, odpoczywać, spotykać się ze znajomymi i relaksować przy grach wideo. Już jakiś czas temu Mark Zuckerberg zapowiedział, że głównym celem jego firmy jest stworzenie właśnie takiego miejsca. Nie powstanie ono jednak wcześniej niż za 10-15 lat.

Nie zmienia to faktu, że już teraz wiele firm przygotowuje się na wejście do wirtualnego świata wraz z użytkownikami. W końcu metawersum ma w założeniu przypominać świat rzeczywisty, a co za tym idzie, znajdą się tam kina, parki rozrywki, kluby i sklepy odzieżowe. Firmy takie jak Nike już teraz przymierzają się do wypuszczenia kolekcji cyfrowych ubrań. Prawdopodobnie użytkownicy metawersum będą musieli kupić przedmiot, by móc go założyć swojemu awatarowi. W przybliżeniu mogłoby to działać, jak systemy płatnych skórek w grach wideo.

O ile w przypadku firm odzieżowych można zrozumieć zasadność przygotowań do wejścia w wirtualny świat, tak w przypadku restauracji wydaje się to być niezrozumiałe. W wirtualnym świecie porozmawiamy ze znajomymi, obejrzymy film, pogramy w coś, ale przecież nie zjemy tam posiłku. To zdaje się nie przeszkadzać popularnej sieci fast foodów McDonald's.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że BigMaca będzie można zamówić metawersum. Josh Gerben poinformował na Twitterze o tym, że McDonald's wypełniło aż dziesięć aplikacji o znak towarowy ze wskazaniem na wykorzystanie ich w wirtualnym świecie. Według Gerbena sieć fast foodów stworzy wirtualną restaurację, oferującą prawdziwe i wirtualne towary. Nie zabraknie tam możliwości zamówienia jedzenia do domu z poziomu VR.

Josh Gerben jest w tej kwestii wiarygodnym źródłem informacji ze względu na to, że jest założycielem firmy Gerben Intellectual Property, która do tej pory zarejestrowała już ponad 7 000 znaków handlowych dla swoich klientów.