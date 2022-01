W nadchodzącej aktualizacji Messengera pojawi się rozwiązanie, które poinformuje użytkowników o wykonaniu zrzutu ekranu podczas prowadzenia dyskusji w trybie tzw. "znikających wiadomości". Nowość będzie miała na celu zabezpieczenie danych i podniesienie zarówno poziomu bezpieczeństwa, jak i prywatności rozmów. O funkcji poinformował sam Mark Zuckerberg, który w poście dotyczącym nadchodzących zmian w Messengerze, zwrócił uwagę na chęć usprawnienia komfortu użytkowania komunikatora.

Tryb "znikających wiadomości" to nic innego jak możliwość ustawienia automatycznie kasowanych wpisów. Dzięki temu wszystko co napiszemy w komunikatorze, znika w momencie, gdy odbiorca przeczyta wiadomość i wyjdzie z czatu. Pozwala to na bezpieczniejsze przesyłanie różnych poufnych informacji z zachowaniem świadomości, że poszczególne wiadomości nie do osób trzecich - nawet w przypadku włamania na konto.

Powiadomienie o wykonaniu zrzutu ekranu podczas korzystania ze wspomnianego trybu to tylko jedna z wielu zmian, które niebawem pojawią się w Messengerze. Aplikacja doczeka się także usprawnionego szyfrowania czatów grupowych i połączeń. Nie zabraknie także mniej istotnych dodatków, takich jak wprowadzenie naklejek i reakcji podczas korzystania z bezpiecznej rozmowy.