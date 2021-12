Messenger może za jakiś czas doczekać się ciekawie zapowiadającej się opcji dzielenia rachunków, dzięki której płacenie należności w restauracji czy za wynajem mieszkania, które trzeba podzielić na kilka osób, będzie dużo łatwiejsze.



Wystarczy, że jedna z osób założy grupę, poda wysokość rachunku i wskaże osoby, które będą go wspólnie płacić - należność można podzielić równo albo przypisać konkretne kwoty różnym osobom. Uczestnicy dostaną informację o konieczności wpłaty, a organizator powiadomienie, kiedy zapłacą swoją część należności.



Całość zapowiada się na bardzo proste i intuicyjne rozwiązanie, a jego działanie dobrze wyjaśnia udostępniony przez Meta zrzut ekranu.



Co prawda w Polsce jest to na razie ciekawostka, bo chociaż w maju tego roku pojawiły się informacje o wprowadzeniu płatności do Messengera w naszym kraju, to na ten moment nie możemy jeszcze z nich korzystać, ale niebawem z pewnością się to zmieni, szczególnie że usługa jakiś czas temu wyszła poza Stany Zjednoczone.