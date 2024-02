Messenger usunie historię rozmów. Jak się przed tym chronić?

Messenger usunie wiadomości starsze niż 90 dni

Nowa aktualizacja Messengera wiąże się z jedną funkcją, która nie każdemu przypadnie do gustu. Mianowice chodzi o opcję „bezpieczna pamięć”. Od teraz Messenger będzie usuwał wiadomości starsze niż 90 dni, jeżeli wykryje zbyt małą ilość dostępnej w urządzeniu pamięci. Jednak można temu zapobiec.

Podczas ostatniej aktualizacji Messenger wprowadził tyle nowości, że ciężko jest się w tym wszystkim połapać, dlatego mogła nam umknąć informacja o opcji „bezpieczna pamięć”. Użytkownicy, których urządzenia dysponują małą ilością wolnego miejsca w pamięci, muszą liczyć się z tym, że stracą historię rozmów. Dotyczy to wiadomości starszych niż 90 dni pod określonymi warunkami, na przykład jest to brak zabezpieczenia historii czatu PIN-em. Jednak można się przed tym chronić, wystarczy mieć włączoną funkcję „bezpieczna pamięć”.

Opcja „bezpieczna pamięć", jak włączyć?

Po co nam opcja „bezpieczna pamięć”? Po to właśnie, by Messenger nie usuwał ważnych dla nas wiadomości, które są starsze niż 90 dni. Gdy na naszym urządzeniu pozostanie jedynie 1GB wolnego miejsca, wiadomości starsze niż 90 dni zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia.

Jak temu zapobiec? Wystarczy po prostu pamiętać o tym, by regularnie sprawdzać ilość dostępnej pamięci w urządzeniu. Jeżeli zaś nie mamy na to czasu, jest inna możliwość. Wystarczy skorzystać z opcji „bezpieczna pamięć”, która jest automatycznie aktywowana po ustaleniu PIN-u zabezpieczającego historię naszego czatu.

Aby sprawdzić, czy u nas ta ochrona jest aktywna, należy wejść w opcje, klikając w lewym górnym rogu w Ustawienia. Następnie należy wybrać opcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, tam wchodzimy w „W pełni szyfrowane czaty”, następnie wybieramy opcję „Pamięć wiadomości” i tutaj już możemy wybrać, czy chcemy włączyć bądź wyłączyć funkcję „Bezpieczna pamięć”.

Natomiast jeżeli zdecydujemy się wyłączyć funkcję „bezpieczna pamięć”, musimy się liczyć z tym, że wiadomości starsze niż 90 dni zostaną usunięte.

