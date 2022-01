Choć Microsoft kojarzy się głównie z systemem operacyjnym Windows, tak nie da się nie zauważyć ich obecności na rynku gier. Ta jest coraz bardziej zauważalna. Gigantowi z Redmond już od dawna nie wystarczy sprzedaż konsoli Xbox, firma chce mieć pod sobą studia produkujące gry specjalnie na ich platformę. Do tej pory tytuły ekskluzywne były domeną PlayStation, lecz sytuacja w najbliższym czasie może się zmienić i to właśnie platforma Microsoftu będzie miała więcej ciekawych produkcji na wyłączność.

W 2014 roku Microsoft zakupił Mojang, twórców popularnej gry Minecraft. W zeszłym roku firma zainwestowała w Bethesdę, która na swoim koncie ma między innymi kultową serię The Elder Scrolls i Fallout. Jednak gigantowi nadal mało i teraz wyłożył aż około 80 miliardów dolarów na zakup Activision Blizzard. Firma zapłaci 95 dolarów za każdą akcję przedsiębiorstwa, tworzącego dotąd tak znane tytuły jak Call of Duty czy Diablo. Władze Microsoftu ujawniły, że oczekują całkowitego sfinalizowania transakcji do końca 2023 roku.

Przejęcie Activision Blizzard to nie tylko ogromny krok w stronę dominacji na rynku konsol, lecz również zdecydowany ruch w kierunku rozwoju metawersum. Microsoft jako jedna z pierwszych firm docenił wartość wirtualnej rzeczywistości i wszystko wskazuje, że będzie głównym rywalem Mety w tworzeniu własnego metawersum. Wirtualny świat jest aktualnie zdominowany przez branżę gamingową i bardzo możliwe, że w tym kierunku pójdzie gigant z Redmond.

Activision Blizzard to nie tylko Call of Duty. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że firma aktywnie działa na rynku gier mobilnych i posiada prawa do popularnej produkcji Candy Crash. Przejęcie przedsiębiorstwa przez Microsoft pozwoli również tworzyć ciekawe produkcje cross-play na przykład z postaciami z Halo lub World of Warcraft.