Chodzi o działalność Xuewu Liu, który bez żadnego wykształcenia medycznego oferuje leczenie raka poprzez wstrzykiwanie bezpośrednio w guzy dwutlenku chloru. To związek chemiczny, który wykorzystuje się do dezynfekcji wody, wybielania papieru i hamowania zakwitu glonów. Koszt takiej "terapii" tym specyfikiem to 20 tys. dolarów za pełny cykl "leczenia". Roztwór do wstrzykiwania Liu przygotowywał w swoim wynajętym mieszkaniu w Pekinie. Taka "kuracja" z wykorzystaniem iniekcji z toksyny nie została jednak nigdy zatwierdzona jako skuteczna, bo też nikt nie przetestował jej klinicznie.