W ostatnich dniach w Bułgarii odnotowano zwiększoną liczbę hospitalizowanych pacjentów, u których wystąpiły niepokojące objawy po iniekcjach. Do szpitala trafiło aż 15 kobiet, które korzystały z tej samej placówki w celu przyjęcia zastrzyków z botoksu. Pacjentki zgłaszały głównie objawy takie jak trudności w oddychaniu, opadanie powiek i brwi, oraz niewyraźne lub podwójne widzenie. U jednej z poszkodowanych doszło także do utraty wzroku w jednym oku.

Jak podkreślają eksperci, objawy te są podobne do tych, które odnotowuje się, gdy dochodzi do atakowania różnych części ciała przez spożytą wraz z zatrutym produktem toksynę botulinową, czyli jad kiełbasiany. Spożycie toksyny botulinowej, która jest najsilniejszą znaną trucizną działającą na układ nerwowy, w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci. Źle podany zastrzyk z botoksu niestety również może wiązać się z poważnymi powikłaniami.