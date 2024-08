Niebezpieczna bakteria w Bałtyku. Zakażenie może skończyć się tragicznie

Dwóch mężczyzn zmarło w wyniku zakażenia się bakterią Vibrio vulnificus. Bakteria dostała się do ich organizmów podczas kąpieli w Bałtyku. Sytuacja miała miejsce w graniczącym z Polską niemieckim kraju związkowym Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Co to za bakteria, jak może dojść do zakażenia i czy jest ona bardzo niebezpieczna dla człowieka?

Zakażenie Vibrio vulnificus może skończyć się tragicznie. /123RF/PICSEL