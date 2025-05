W województwie mazowieckim doszło do zatrzymania osoby, która podawała się za lekarza i sprzedawała chorym różne specyfiki. 64-latek z Pruszkowa twierdził, że potrafi wyleczyć każdą chorobę. Choć wspomaganie leczenia farmakologicznego metodami alternatywnymi czasem jest możliwe i bywa wybierane przez pacjentów poszukujących dodatkowego wsparcia, to niestety nie brakuje ludzi, którzy - tak jak wspomniany mężczyzna - próbują wykorzystać trudną sytuację chorych.

KPP w Pruszkowie podaje, że "kiedy w maju do drzwi jego 'gabinetu' zapukali policjanci, był zaskoczony, że informacja o jego działalności wyszła na jaw". Jego zdziwienie było podyktowane tym, że podobno nie zamieszczał nigdzie ogłoszeń reklamowych - twierdził, że jego "pacjenci" polecali go sobie nawzajem i tak zdobywał bazę klientów. W mieszkaniu 64-latka policjanci odnaleźli różnej maści pojemniki i pudełka, w którym znajdowały się proszki, płyny i inne substancje. Samozwańczy lekarz "eksperymentował" z nimi, tworząc "cudowne leki" na wszelkie dolegliwości w skrajnie nieodpowiednich warunkach.

Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że prowadzi zwodniczy interes - aby więc dodać sobie wiarygodności, przygotował pieczątkę, którą podbijał "zalecenia", oraz wykonał specjalne broszury dla pacjentów. Policja dodaje, że zatrzymany "twierdził również, że choć jest samoukiem, jego wiedza o leczeniu jest bardzo duża, bo zielarstwo i medycyna to jego pasja". Podczas przesłuchania 64-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i został objęty nadzorem policyjnym. Policjanci w komunikacie zwracają się z prośbą do osób, które padły ofiarą oszusta, by skontaktowały się z KPP w Pruszkowie.