Na pokładach samolotów pojawi się Internet Starlink od SpaceX

Filip Mielczarek Internet

Jeśli często podróżujecie samolotami, i to na dużych dystansach, to dobrze wiecie, jakim zbawieniem byłby szybki i stabilny dostęp do globalnej sieci. Niebawem taki pojawi się w największych liniach lotniczych, a dostarczy go sam Elon Musk.

Internet Starlink trafi na pokłady samolotów. To będzie rewolucja! 123RF/PICSEL