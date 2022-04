Wszystkie media huczą o tym, że Elon Musk wykupił Twittera za kosmiczną kwotę 44 miliardów dolarów. Ekscentryczny miliarder już od dłuższego zamiaru nosił się z zamiarem wprowadzenia zmian na platformie. Najpierw zadawał enigmatyczne pytania użytkownikom serwisu o opinie na temat wolności słowa na Twitterze. Później stał się największym udziałowcem korporacji i miał zasiąść w radzie dyrektorów. Na koniec złożył ofertę kupna całego serwisu społecznościowego.

Elon Musk chce stworzyć z Twittera miejsce, w którym każdy będzie mógł się wyrazić bez obecności jakiejkolwiek cenzury. Udowadnia to też swoim tweetem, w którym wyraża nadzieję, że nawet jego najbardziej zagorzali przeciwnicy pozostaną na platformie, bo właśnie na tym polega wolność słowa.

W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, Elon Musk porównał Twittera do placu miejskiego. Właśnie do tych słów odnosi się Jeff Bezos w swoim tweecie. "Interesujące pytanie. Czy chiński rząd zyskał właśnie trochę wpływu na plac miejski?". Samo użycie słowa "square" może być tutaj nieprzypadkowe i kojarzyć się ze słynnym placem Niebiańskiego Spokoju, na którym miało dojść do masakry podczas protestów w Chinach w 1989 roku.

Wypowiedzi Jeffa Bezosa mogą też być po prostu żartem lub wyrazem zaniepokojenia o to, kto w najbliższej przyszłości będzie miał dostęp do zaszyfrowanych, prywatnych wiadomości użytkowników Twittera. Zresztą sam później stwierdził, że jego zdaniem chiński rząd najprawdopodobniej nie będzie miał wpływu na działanie Twittera, a Musk jest mistrzem w rozwiązywaniu takich złożonych kwestii.

Jeff Bezos nie jest jedyną osobą, która martwi się o przyszłość Twittera. Swoje zaniepokojenie wyrażają także użytkownicy, którzy rozpoczęli akcję #DeleteTwitter, namawiającą innych do usunięcia swojego konta. Jak to wpłynie na pierwsze dni "monarchii" Elona Muska?