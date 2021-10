Netflix pozwoli streamować seriale na Twitchu?

Netflix dość restrykcyjnie podchodzi do przestrzegania regulaminu i ochrony praw autorskich filmów i seriali znajdujących się na ich platformie. Firma nie pozwala nawet na zrobienie zrzutu ekranu kadru. Może zatem dziwić fakt, że już za niedługo zobaczymy jeden z seriali Netfliksa na Twitchu. Streamerzy będą mogli oglądać wraz ze swoimi fanami pierwszy epizod świeżego, anonimowanego serialu. W tym przypadku chodzi o "Arcane".

Już 6 listopada na Netfliksie zadebiutuje serial "Arcane", którego fabuła jest oparta na grze League of Legends. Popularna MOBA polega na starciach dwóch drużyn. Każda z nich składa się z pięciu graczy, którzy kontrolują po jednej postaci. Czempioni mają różne role i umiejętności, które uczestnicy zabawy muszą wykorzystać jak najefektywniej. Wygrywa drużyna, która zniszczy Nexusa, czyli bazę przeciwników. Gra oferuje ponad setkę różnych herosów do wyboru, a każdy z nich posiada swoje własne tło fabularne. Tak rozbudowany świat wręcz prosi się o wykorzystanie jego potencjału. W tym celu powstaje właśnie "Arcane". Fani gry będą mogli śledzić losy swoich ulubionych postaci.

Reklama

To nie pierwszy tego typu serial na Netfliksie. Już wcześniej swoją premierę miało "Dragon’s Blood", opowiadające historie postaci z konkurencyjnej gry. Produkcje typu Multiplayer Online Battle Arena często stawiają na rozbudowane tło fabularne bohaterów. W grach nie jest to w pełni wykorzystywane, gdyż sama rozgrywka sprowadza się tylko do walki. Jaka była przeszłość postaci? Co ich sprowadza na arenę? Jakie mają motywacje? Można o tym przeczytać w ich opisach, a już za niedługo będzie można zobaczyć w serialu. Pierwszy epizod "Arcane" będzie retransmitowany przez streamerów na platformie Twitch.