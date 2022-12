Uwagi Społeczności. Jak z nich skorzystać na Twitterze?

Funkcja ta ma na celu dodanie pomocnego kontekstu do publikowanych treści, co pozwala na dokładniejsze wyjaśnienie przekazywanych informacji, a także na walkę z ewentualnymi próbami manipulacji czy szerzenia fake newsów. Uwagi wyświetlają się zaraz pod właściwą treścią tweeta - są też specjalnie oznaczone poprzez ramkę oraz napis: "Czytelnicy dodali informacje kontekstowe, które mogą być przydatne dla innych".

W ramce znajdziemy także przycisk "Oceń ją", który pozwala nam na określenie, czy dodany dana uwaga jest dla nas pomocna, czy nie. Następnie wskażemy również, co sprawiło, że uznajemy ją za pomocną - tu zaznaczymy np. cytowanie jakościowych źródeł.

Kto zatem będzie dodawał i weryfikował takie uwagi? Odpowiedzią na to pytanie są użytkownicy. Nie znaczy to jednak, że manipulacja stanie się jeszcze łatwiejsza. Aby zostać autorem Uwag Społeczności, należy wcześniej zapisać się do programu. Możemy to zrobić, jeśli nasze konto nie zostało wcześniej zgłoszone za naruszanie zasad Twittera w ostatnim czasie, jeżeli posiadamy konto co najmniej 6 miesięcy oraz zweryfikowaliśmy swój numer telefonu. Gdy spełnimy wszystkie warunki i dołączymy do programu, nasza początkowa działalność w jego ramach będzie się ograniczała to oceniania uwag innych autorów. Oceniać uwagi społeczności może również każdy użytkownik Twittera.

Co istotne, jak możemy przeczytać na stronie internetowej Twittera, platforma nie ingeruje w powstawanie lub ocenianie uwag, chyba że są one niezgodne z regulaminem.

Uwagi Społeczności, które są najbardziej pomocne, możemy w każdej chwili podejrzeć w tym miejscu.