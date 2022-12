Elon Musk "uwziął się" na kobiety podczas zwolnień, a teraz... zatrudnia rodzinę. Twitter pozwany

Bo wygląda na to, że masowe zwolnienia w Twitterze wywołały dosłownie lawinę pozwów i Elon Musk jeszcze przez długi czas będzie ponosił konsekwencje swojej decyzji. Wśród oskarżeń pojawiają się m.in. informacje, że miliarder dosłownie pozbył się niepełnosprawnych pracowników, kończąc pracę zdalną i żądając od pracowników zaakceptowania "twardej" kultury pracy.



Do tego należy dołożyć co najmniej trzy skargi przeciwko firmie złożone do National Labor Relations Board (NLRB), czyli niezależnej agencji rządowej odpowiedzialnej za egzekwowanie amerykańskiego prawa pracy, w tym walkę z nieuczciwymi praktykami pracowniczymi, oskarżające Twittera o mszczenie się na pracownikach wzywających do poprawy warunków pracy.