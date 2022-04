Visa i Mastercard zaprzestały współpracy z rosyjskimi bankami 5 marca br. W rezultacie tych działań, systemy płatnicze wydane przez rosyjskie instytucje nie działają ani w kraju, ani za granicą. Nie można też dokonywać przy ich pomocy płatności w zagranicznych sklepach internetowych i serwisach VOD.

Oszuści obiecują, że są w stanie rozwiązać ten problem i wystawić nowe karty kredytowe. W tym celu, należy przelać pewną kwotę pieniędzy bezpośrednio na konto oszusta (nawet do 130 000 rubli - blisko 6000 zł) i udostępnić mu swoje dane osobowe.

- Presja psychologiczna zmusza ludzi do podejmowania pochopnych decyzji i działań, a na tym właśnie zależy oszustom. Oczywiście najpierw trzeba zainteresować ludzi. Ludzie nie mogą od razu przyjmować i odmawiać zakupów za granicą, zwłaszcza teraz, gdy niektórzy już coś kupili i mają problemy z odbiorem, operacjami logistycznymi. Oczywiście bardzo dobrze sprawdzają się historie o pośrednikach, którzy są gotowi pomóc w płaceniu lub dostarczaniu przesyłek. Ludzie na to reagują - powiedział Władimir Ulijanow, szef think tanku Zecurion.

Ofiarą opisanego schematu oszustwa może paść każdy, niezależnie od wieku czy zawodu - student, emeryt, przedsiębiorca. Oszuści w niemal identyczny sposób wykorzystują telefon, komunikatory i sieci społecznościowe. Zagrożenie jest realne dla każdego.

- Praktycznie każdy może znaleźć się w takiej sytuacji. Zwykli ludzie z klasy średniej i w średnim wieku. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to mają one możliwość płacenia w inny sposób, na przykład za pośrednictwem swoich zagranicznych partnerów, którzy pozostają w tyle. Ale to jest jakaś prywatna historia, którą rozwiązuje się indywidualnie i nie rozwiązuje się jej jakoś masowo - dodał Luka Safono, dyrektor generalny firmy Cyberpoligon.

Problem polega na tym, że wielu ludzi wciąż nie oswoiło się z ideą zachodnich sankcji lub szczerze wierzy w możliwość ich obejścia. Tymczasem niektóre firmy w Rosji uruchomiły legalny system uzyskiwania kart bankowych systemów płatniczych Visa i Mastercard - aby taką zyskać, trzeba jednak udać się do Uzbekistanu. Koszt wycieczki zaczyna się od 23 000 rubli (nieco ponad 1000 zł) za osobę.