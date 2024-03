Apple od lat oferuje narzędzie Znajdź, które ciągle jest rozwijane i pozwala zlokalizować coraz więcej zagubionych rzeczy. Jest to bardzo przydatna funkcja, z której użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka skorzystali zapewne nie jeden raz. Jednak może ono być również wykorzystywane przez organy ścigania oraz służby i przekonała się o tym pewna amerykańska rodzina.

Dom rodziny namierzony dzięki Znajdź firmy Apple

Cała sytuacja miała miejsce w Ferguson w stanie Missouri, gdzie mieszkają państwo Shamily i Briscoe wraz z dziećmi. W zeszłym roku do ich domu wkroczył oddział specjalny SWAT, który to został tam "doprowadzony" właśnie dzięki funkcji Znajdź.

Kilkadziesiąt kilometrów od domu państwa Shamily i Briscoe w hrabstwie South miała miejsce kradzież, gdzie sześć osób ukradło m.in. samochód Dodge Charger. W pojeździe znajdowały się słuchawki bezprzewodowe AirPods należące do właściciela. Można je lokalizować za pomocą narzędzia Znajdź. Policja postanowiła to więc zrobić, aby namierzyć skradzione auto i w ten sposób funkcja Apple doprowadziła oddział SWAT do wspomnianego domu w Ferguson.

Oddział SWAT wtargnął do domu i dokonał zniszczeń mienia

Wspomniany oddział specjalny po dojechaniu do celu rozpoczął operację. Funkcjonariusze SWAT wyważyli drzwi do domu i wtargnęli do środka, gdzie chcieli przeprowadzić przeszukanie. Jeden z nich miał zrobić dziurę w ścianie. Powywracano meble i dokonano na miejscu przeszukania wielu innych zniszczeń mienia.

Ponadto funkcjonariusze SWAT w trakcie akcji mieli wycelować w męża Britanny Shamily, Lindella Brisco'ego broń. Miało to miejsce w służbowym aucie, gdzie spał. Samochód znajdował się na podjeździe. Policja szukała w domu rodziny broni oraz innych przedmiotów, które mogły być związane z wcześniejszą kradzieżą w hrabstwie South. Oczywiście nic nie znaleziono.

Słuchawki AirPods znalezione obok domu

Zawiniły wspomniane słuchawki bezprzewodowe AirPods, które rzeczywiście znalazły się w okolicy domu opisanej rodziny. Odnaleziono je na pobliskiej ulicy. Prawdopodobnie złodzieje wyrzucili je ze skradzionego samochodu. Córka poszkodowanych ujawniła z czasem, że widziała auto podobne do tego, którego szukała policja, gdy przejeżdżało obok.

Sprawa skończyła się w sądzie. Rodzina pozwała organy ścigania hrabstwa St. Louis i argumentuje swój wniosek m.in. niewystarczającą dokładnością funkcji Znajdź, co finalnie doprowadziło do wtargnięcia oddziału SWAT do domu w Ferguson. Jak więc nietrudno zauważyć, narzędzie Apple w rękach policji rzeczywiście może zostać wykorzystane do namierzania przestępców, ale nie zawsze się to udaje.