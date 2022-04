Platforma OnlyFans ogłosiła, że nie będzie już dalej obsługiwać rosyjskich twórców internetowych, uniemożliwiając im w ten sposób zarabianie przez wspomnianą witrynę. Takie działanie zostało spowodowane kolejnymi ograniczeniami dotyczącymi płatności nakładanymi na Rosję, które są oczywiście konsekwencją zbrojnej agresji na terytorium Ukrainy.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy zbadaliśmy kilka możliwości dalszego świadczenia naszych usług twórcom dotkniętym wojną rosyjsko-ukraińską. Jednak ze względu na dalsze zaostrzanie ograniczeń płatności do i z Rosji OnlyFans nie może już właściwie służyć naszej rosyjskiej społeczności twórców - możemy przeczytać w oświadczeniu dla Motherboard.

- W związku z tym podejmujemy kroki, aby tymczasowo wstrzymywać konta, na których otrzymywane są płatności w Rosji. Poprosiliśmy twórców, których dotyczy problem, aby skontaktowali się ze wsparciem technicznym, które może pomóc odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ich kont - czytamy dalej.

Z samego oświadczenia wydaje się, że firma podjęła takie kroki, bo została do tego zmuszona przez wszechobecne sankcje na Rosję. Opcja pewnej formy solidarności z Ukrainą wydaje się tutaj zdecydowanie mniej prawdopodobna.

Warto wspomnieć, że już w lutym OnlyFans zablokowało dostęp do platformy twórcom z Rosji, jednak wkrótce go przywróciło. Wówczas również tłumaczyli to zdarzenie napotkaniem na ograniczenia finansowe.