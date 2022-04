Pod koniec stycznia zaczęło być głośno o Spotify ze względu na Neila Younga, który poprosił właścicieli platformy muzycznej o usunięcie jego muzyki z serwisu. To rozpoczęło sagę, która trwała przeszło miesiąc. Chodziło tu głównie o to z jakiego powodu i w jaki sposób muzyk pożegnał się z platformą. Rockman postawił platformie ultimatum, w którym żądał, by w ich serwisie przestał pojawiać się podcast Joe Rogana, a przynajmniej odcinki, w których komentator sportowy i jego goście mieli siać dezinformację związaną ze szczepionkami i pandemią Covid-19.

Do muzyka dołączyły inne znane figury, które całkowicie lub częściowo zawiesiły swoją działalność na Spotify. Teraz z platformą może się pożegnać również para prezydencka, jednak nie wiadomo, czy sytuacja sprzed kilku miesięcy miała wpływ na ich decyzję o nieprzedłużeniu umowy. Podcast prowadzony przez Baracka i Michelle Obamę nie będzie już się pojawiać w serwisie Spotify, gdyż nie chcą oni podpisać nowej umowy. Zamiast tego, firma Higher Ground Productions reprezentująca parę prezydencką rozpoczęła rozmowy z konkurencyjnymi platformami muzycznymi. W grę wchodzi wielomilionowy kontrakt.

Redakcja Bloomberg donosi, że wśród podmiotów zainteresowanych podjęciem współpracy z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego pierwszą damą znajduje się Audible Amazona i iHeartMedia. Higher Ground Productions rozmawiało również ze Spotify, lecz wszystko wskazuje na to, że instytucje nie dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Okazuje się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że parze prezydenckiej zależy na tym, by ich podcast był dostępny na kilku platformach jednocześnie, co jest sprzeczne z dotychczasową polityką Spotify. W końcu władze aplikacji muzycznej podpisały ekskluzywny kontrakt z Joe Roganem o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, a niektóre nieoficjalne informacje sugeruję, że ta kwota była znacznie większa.