Policja zamknęła polski piracki serwis z filmami. Olbrzymie straty w branży

Od 2020 roku przeciwko stronie oglądaj.to było prowadzone postępowanie, które koordynowane było przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawa znajdowała się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Serwis działał trzy lata i oferował wykupienie dostępu do ściągniętych w sposób nielegalny filmów i seriali.

Nielegalny serwis z filmami i serialami zamknięty

Jak podaje policja: "Sprawca korzystał z serwerów prowadzonych przez podmioty zagraniczne, w tym położone na terenie Rosji, a następnie Ukrainy. Opłaty za usługi serwerowe były dokonywane w kryptowalutach, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy. Dostęp do serwisu był możliwy poprzez wykupienie subskrypcji, która była opłacana m.in. przez kryptowaluty. Sprawca wykorzystywał do tego prowadzony przez siebie kantor kryptowalut. Drugą formą dostępu do serwisu był zakup voucherów przez użytkowników serwisu, które były oferowane w sieci".

W domach zatrzymanych policja zabezpieczyła pieniądze w różnej walucie, sprzęt elektroniczny, a także środki na rachunkach bankowych, wysokiej jakości sprzęt sportowy, luksusowe samochody, a nawet złote kolekcjonerskie monety oraz sztabki srebra. Według szacunków łączna wartość wymienionych rzeczy to prawie milion złotych. Mają one zostać przeznaczone na poczet przyszłych kar.

Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. nielegalnego rozpowszechniania w internecie cudzych utworów w postaci filmów i seriali bez uprawnień, a także zarzut, że uczynili z tego swoje stałe źródło dochodu.

Jak powiedziała Teresa Wierzbowska, prezes Stowarzyszenia Sygnał: - Każda taka udana akcja policji pokazuje, że funkcjonariusze są coraz lepiej przygotowani do działań przeciwko przestępczości online, mimo że przestępcy, chcąc uniknąć odpowiedzialności, sięgają po coraz bardziej złożone modele funkcjonowania.

Dodaje także: - Należy przy tym zauważyć, że wielowarstwowe ukrywanie rzeczywistych danych prowadzi do przewlekłości i zwiększonych kosztów postępowań, a dotychczasowe rozwiązania prawne mają bardzo ograniczony zakres działania. Dla skuteczniejszej ochrony własności intelektualnej konieczne jest wdrożenie mechanizmów takich jak blokowanie stron i nielegalnych transmisji na żywo. Taki poziom ochrony jest już stosowany w wielu państwach europejskich.