Rosyjskie tuby propagandowe pracują pełną parą, by przekonać do swojej racji jak największą liczbę osób. Oczywiście takie zadanie jest utrudnione w sytuacji, w której niemal każdy mieszkaniec kraju ma dostęp do internetu, gdzie znajdzie setki, a nawet tysiące, niezależnych źródeł informacji.

W związku z powyższym Kreml regularnie blokuje możliwość wejścia na najróżniejsze strony internetowe, aby obywatele przypadkiem nie natknęli się na wiadomości głoszące zupełnie co innego niż rosyjskie media publiczne.

Od 24 lutego zablokowano w Rosji już dostęp do co najmniej 400 różnych witryn, w tym między innymi do Facebooka, Twittera, BBC, Deutsche Welle czy Instagrama. Właśnie kilka dni po blokadzie tego ostatniego z wymienionych padł we wspomnianym kraju rekord popytu na usługi VPN.

Zdjęcie Rosjanie masowo instalują VPN, aby mieć dalej dostęp do zachodnich usług internetowych / Arkadiusz Ziolek / East News

Rosjanie masowo instalują VPN

W szczytowym momencie odnotowano wzrost popytu na usługi VPN na poziomie 2692 proc. Właśnie o tyle więcej osób zdecydowało się w ciągu jednego dnia zakupić dostęp do wirtualnych sieci prywatnych w porównaniu do średniego wyniku sprzed inwazji.

Rosyjskie władze już oficjalnie ogłosiły walkę z krajowymi usługodawcami VPN. Mają oni zawiesić swoją działalność i przestać przeszkadzać w sianiu propagandy.

Warto również dodać, że w wyniki rosyjskiej agresji, która również obejmowała ataki cybernetyczne, znaczący wzrost popytu na wirtualne sieci prywatne zarejestrowano także w Ukrainie, gdzie 2 marca wyniósł on rekordowe 609 proc. W ostatnich dniach wartość ta nadal jest kilkukrotnie wyższa od średniej sprzed 24 lutego 2022 i oscyluje na poziomie około 300 proc.

Dane pochodzą z analiz przeprowadzonych przez Top10VPN.