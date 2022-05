Przyszłość cyberbezpieczeństwa na Cybersec Forum 2022 w Katowicach

Rosyjska agresja na Ukrainę i związane z nią regularne cyberataki na Polskę i kraje europejskie, które wspierają ukraiński rząd, uświadomiły władzom, że tylko zjednoczenie pozwoli skuteczniej niż kiedykolwiek walczyć z cyberatakami na firmy i strategiczną infrastrukturę.

Technologie związane z cyberbezpieczeństwem rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Dlatego też w programie konferencji Cybersec Forum 2022 znajdą się m.in. prezentacje, rozmowy, panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem wysokich rangą przedstawicieli instytucji i organizacji międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego.

Formaty poświęcone będą najbardziej istotnym problemom cyberbezpieczeństwa, takim jak: kwestia współpracy międzynarodowej w czasie kryzysu, rola cyberprzestrzeni we współczesnych działaniach wojennych, bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej, wykorzystanie technologii przez reżimy autorytarne, i wiele innych. Dyskusje będą się odbywały w ramach 5 ścieżek tematycznych: state, defence, business, future i EU.

— Zespół CYBERSEC jest gotowy uczestniczyć w tym procesie, ponownie budując platformę dialogu, partnerstwa oraz podejmując konkretne działania. Po raz kolejny nasze wydarzenie będzie miejscem rozmów o wymiarze międzynarodowym między kluczowymi decydentami, nawiązywania współpracy handlowej i partnerstw między polskimi i zagranicznymi firmami. To dziś ważniejsze niż kiedykolwiek — zaznaczył Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki.

Wśród wydarzeń towarzyszących na uwagę zasługują: CYBER INVESTOR DAYS oraz Capture The Flag by HackingDept, format mający na celu sprawdzenie aktualnych zdolności z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zachęcenie do dalszego rozwoju w branży.

Rejestracja na Cybersec Forum 2022 wciąż jest otwarta. Dla studentów i przedstawicieli świata nauki, mediów oraz administracji publicznej udział w konferencji, po wcześniejszej rejestracji, jest bezpłatny. Dla pozostałych uczestników wciąż obowiązuje kod zniżkowy: CS22#35.