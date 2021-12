Wygląda na to, że Polaków niezależnie od okoliczności najbardziej interesuje piłka nożna, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie, analizując tegoroczne zestawienie Rok w wyszukiwarce. Hasło Euro 2020 to zdecydowanie najczęściej wyszukiwana fraza ostatniego roku w naszym kraju, a w pierwszej dziesiątce nie brakuje również Christiana Eriksena, który podczas imprezy walczył o życie, kiedy jego serce odmówiło posłuszeństwa w meczu Dania-Finlandia.



Nie ominął nas także międzynarodowy szał związany z koreańskim serialem Squid Game, próbowaliśmy dowiedzieć się więcej o Afganistanie, spisie powszechnym, systemie Pacjent gov, loterii szczepionkowej, a także Lodach Ekipy i zmarłych Krzysztofie Krawczyku oraz Kamilu Durczoku. W jakiej kolejności? Cała pierwsza dziesiątka wygląda następująco:

Reklama

Euro 2020 Krzysztof Krawczyk Spis powszechny Pacjent gov Kamil Durczok Squid Game Loteria szczepionkowa Afganistan Christian Eriksen Lody Ekipy

Zdjęcie To Euro 2020 najbardziej interesowało polskich internautów w 2021 roku / Mikhail Japaridze\TASS / Getty Images

A jak to wyglądało na świecie? Bardzo podobnie, chociaż międzynarodowi internauci stawiają na więcej niż jedną dyscyplinę sportową i do piłki nożnej (Euro 2021 i Copa América) dołączają tu również krykiet, którego dotyczy aż 5 wpisów (m.in. Indian Premier League, czyli zawodowa liga krykietowa w Indiach i T20 World Cup, czyli Puchar Świata w krykiecie) oraz koszykówka (NBA). Poza tym w pierwszej dziesiątce musiał znaleźć się oczywiście Squid Game, a do tego świat zamienił Krzysztofa Krawczyka na DMX - top 10 wygląda następująco:

Australia vs Indie Indie vs Anglia IPL (Indian Premier League) NBA Euro 2021 Copa América Indie vs Nowa Zelandia T20 World Cup (Puchar Świata w krykiecie) Squid Game DMX

Zdjęcie Śmierć legendy amerykańskiego rapu DMX nie uszła uwadze internautów / Noam Galai / Getty Images

W zeszłym roku doniesienia medialne zdominował koronawirus. W tym roku zestaw tematów jest o wiele bardziej różnorodny czytamy w zestawieniu Google.

Jeśli zaś chodzi o tematy, o których się mówiło (news), to w odróżnieniu od ubiegłego roku, widać tu wyraźne odejście od pandemii, choć pojedyncze kategorie wpisów wciąż dotyczą Covid-19 - zarówno w Polsce, jak i na świecie, podejmowano np. temat szczepień przeciw Covid-19 (3. miejsce w obu przypadkach).



Zestawienie tematów dla naszego kraju otwiera jednak spis powszechny, a drugie miejsce podium należy do Afganistanu - ten otwiera światową listę tematów, gdzie zaraz po nim znalazło się AMC Stock, czyli akcje amerykańskiej stacji telewizyjnej. O czym jeszcze mówiliśmy? Blokadzie kanału sueskiego, awarii Facebooka, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, mediach bez wyboru, Konkursie Chopinowskim 2021, Nowym Ładzie i podatku cukrowym.



W wyszukiwarkę Google niezmiennie wpisujemy też wiele nazwisk, ale ze względu na bardziej “regionalny" charakter tej kategorii, wyniki dla Polski i świata rzadko się pokrywają - tym razem na listach mamy jednak trzy osoby, które zainteresowały wszystkich i są to piłkarz Christian Eriksen oraz zmarli książę Filip i raper DMX.



Najpopularniejsze w naszym kraju wpisy w tej kategorii to jednak Christian Eriksen (Ludzie i Ludzie sportu) oraz Krzysztof Krawczyk (Ludzie, którzy odeszli). Na świecie są to Alec Baldwin (Ludzie), choć zainteresowania związanego z tragedią na planie filmu Rust pewnie chciałby uniknąć, DMX (Ludzie, którzy odeszli) oraz Christian Eriksen (Ludzie sportu).



Zdjęcie Polskie wyszukiwania Ludzie i Ludzie, którzy odeszli - Google / materiały prasowe

Na szczęście Rok w wyszukiwarce to nie tylko trudne tematy i pożegnania, ale i rozrywka - możemy dowiedzieć się na przykład co nam w duszy gra i jakie produkcje nie pozwalały nam odejść od telewizorów. Jeśli chodzi o muzykę, to polskie zestawienie zdominował raper Mata - wygrywa kategorię Muzycy i zespoły muzyczne, Teksty piosenek (Patoreakcja na 1. miejscu i Kiss Cam na 3. miejscu), a jego koncert jest drugim najbardziej trendującym hasłem Koncertów. Na podium miejsce zajmują także zwycięzcy Eurowizji, czyli zespół Maneskin oraz raperka Young Leosia.



Wideo youtube

W kwestii seriali i filmów nie będzie chyba większego zaskoczenia, bo skoro Squid Game dominował inne zestawienia, to i tu będzie bardzo wysoko. W Polsce wygrywa kategorię Seriale, pokonując takie tytuły, jak Bridgertonowie, Ginny and Georgie, Lupin czy Sexify. W pierwszej piątce kategorii Filmy znalazły się natomiast Diuna, Dziewczyny z Dubaju, Small world, Oczy diabła i Cruella.



Zdjęcie Polskie top 10 filmów i seriali - Google / materiały prasowe

A że jak pisze samo Google, prawdziwym “fenomenem internetu, będącym jednocześnie odbiciem sytuacji społecznych czy politycznych ze szczyptą humoru lub sarkazmu", są memy, na koniec rzućmy jeszcze okiem na te najpopularniejsze. Chociaż w gruncie rzeczy wystarczy napisać tylko Kukiz, po meczu, Najman, morsowanie, Obajtek czy polski lagun, o którym usłyszał nawet sam Stephen King...



Jak co roku mieliśmy też do wyszukiwarki Google wiele pytań, oto najpopularniejsze wyszukiwania w naszym kraju: