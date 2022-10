Postęp technologiczny idzie do przodu, a my z roku na rok mamy w domach coraz więcej sprzętów, które łączą się z internetem. Wśród urządzeń, które wykorzystują Wi-Fi, być nie tylko smartfony czy laptopy, ale również telewizory, konsole do gier czy drukarki.

Nie zawsze pamiętamy o wszystkich urządzeniach, które korzystają z naszej sieci domowej i jest to zupełnie normalne, jednak w trosce o własne bezpieczeństwo i stan portfela powinniśmy regularnie sprawdzać urządzenia podłączone routera.

Może się bowiem okazać, że sąsiad za darmo korzysta z twojej sieci. Jak sprawdzić, kto używa sieci Wi-Fi z routera lub komputera i zablokować niechciane urządzenia?

Jak sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci WiFi? Jest kilka sposobów

Jak szybko sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi? W tym celu można wykorzystać aplikacje do zarządzania siecią na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne. Nie tylko pokazują one listę ze spisem wszystkim urządzeń, które aktualnie są podłączone do naszego routera, ale umożliwiają również zmianę uprawnień i blokowanie "intruzów".

Glass Wire

Jedną z najciekawszych opcji na rynku wydaje się GlassWire , która dodatkowo pełni również funkcję zapory, pokazuje wykorzystanie przepustowości i umożliwia nam włączenie powiadomień, gdy instalowany jest nowy sterownik, albo nowe urządzenie próbuje połączyć się z naszą siecią Wi-Fi. Podstawowa opcja jest całkowicie darmowa, jednak niestety tylko płatna wersja ($39 dla jednego komputera) pozwala na monitorowanie urządzeń sieciowych.

Interfejs internetowy routera

Na szczęście są również darmowe, proste sposoby, aby sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi. Wystarczy po prostu wykorzystać interfejs internetowy routera na komputerze. To właśnie router ma najdokładniejsze dane o tym, jakie urządzenia są do niego podłączone.

Aby je zdobyć, wystarczy wpisać adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej. Po pojawieniu się interfejsu konfiguracyjnego routera, wystarczy zalogować się, korzystając z hasła sieciowego i gotowe. Można już przeglądać aktywność w sieci i zarządzać nią.Jeśli nie mamy pewności, jaki jest adres IP naszego routera, w systemie Windows bez trudu odnajdziemy go wykonując następujące kroki:

Wciskamy równocześnie opcje: Window + R,

Wpisujemy cmd po to, aby uchuchomić wiersz polecenia,

w oknie wiersza polecenia wpisujemy [ipconfig] i zatwierdzamy klawiszem Enter,

adres IP wyświetli się obok opcji: "bramka domyślna" lub "Adres IPv4" w wynikach.

Zdjęcie Nieuczciwy sąsiad, który kradnie nasze Wi-Fi? Niestety to się zdarza / 123RF/PICSEL

Poszukiwanie adresu IP routera w Mac-u jest jeszcze prostsze. Aby go znaleźć, wystarczy wybrać opcję "Preferencje systemowe", a następnie przejść do "Sieci", stamtąd wejść w "Zaawansowane" i "TCP/ICP". Adres IP routera wyświetli się obok "Adres IPv4".

Narzędzia skanujące

Oprócz powyższych opcji, można również pobrać na komputer oprogramowanie, które skanuje sieć Wi-Fi, do którego jesteśmy aktualnie podłączeni (np. Wireless Network Watcher firmy NirSoft).

Wyszukuje ono aktywne urządzenia i tworzy ich listę. Niestety w przeciwieństwie do narzędzi interfejsu sieciowego routera, narzędzia skanowania często nie wykrywają urządzeń w trybie offline. Zobaczymy więc jedynie urządzenia online.

Jak odłączyć kogoś od Wi-Fi? Zablokuj dostęp urządzeń do routera

Gdy wśród podłączonych do routera urządzeń odnajdziemy już "intruza", możemy raz na zawsze pozbawić go dostępu do sieci Wi-Fi. Sposób blokowania osoby, która kradnie nam internet, różni się w zależności od interfejsu routera, ale najczęściej czynność wykonuje się, korzystając z menu preferencji urządzenia.

Instrukcja obsługi konkretnego modelu routera dostępna jest w internecie. Przed zablokowaniem urządzenia, upewnijmy się jednak, czy aby na pewno urządzenie nie należy do członka naszej rodziny, lub nie jest np. zapomnianym tabletem czy drukarką.

Zdjęcie Zapomniane urządzenie, które łączy się z Wi-Fi to częsty przypadek. Przed zablokowaniem sprzętu, warto przejrzeć wszystkie sprzęty w domu / INTERIA.PL

Zmień hasło do sieci Wi-Fi, a sąsiad w końcu przestanie je kraść

Jeśli pomimo odłączenia niechcianych urządzeń, wciąż obawiamy się, że sąsiad kradnie nasze Wi-Fi, np. korzystając z innego urządzenia, możemy po prostu zmienić hasło na silniejsze, korzystając z silnego protokołu bezpieczeństwa.

Koniecznie musimy to zrobić, jeśli podaliśmy mu już hasło np. podczas odwiedzin. Warto włączyć najwyższe możliwe szyfrowanie sieci. Najlepiej, aby było to WPA3, a przynajmniej WPA2.

Zdjęcie Hasło do routera powinno być chwytliwe, ale na tyle skomplikowane, aby sąsiad go nie ukradł / 123RF/PICSEL

Nowe hasło do routera Wi-Fi powinno najbardziej skomplikowane, a nie np. 0000, czy 1234, bo to nie zabezpieczy nas przed intruzem. Trzeba pamiętać, że po zmianie hasła do sieci Wi-Fi , trzeba będzie je ponownie wprowadzić we wszystkich naszych urządzeniach, które automatycznie zostaną odłączone.

