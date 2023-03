Stop, lepiej usuń ten produkt z koszyka. Amazon ostrzeże przed zakupem

Ilona Dobijańska Internet

Nie wiem, jak to wygląda w waszym przypadku, ale ja najpewniej około 80 procent zakupów, jakich dokonuję, nabywam online. Nie zawsze jest to opcja idealna, jednak niezaprzeczalnie jest wygodna, w miarę szybka, a asortyment zdecydowanie większy od tego, jaki dostaniemy w pojedynczym sklepie czy nawet galerii handlowej. Tego typu zakupy mogą być jednak nieco kłopotliwe, w dużej mierze kupujemy przecież w ciemno. Amazon ma na to pomocne rozwiązanie.

Zdjęcie Amazon pomoże w zakupach. Ostrzeże nas przed... często zwracanymi produktami. / 123RF/PICSEL