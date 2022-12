Szklana kula internetu. Jakie będą trendy w 2023 roku?

Posty z przepowiedniami na 2023 rok zawładnęły TikTokiem i Twitterem. Internauci prześcigają się w coraz bardziej kreatywnych pomysłach na to, co może wydarzyć się w nadchodzącym roku. Próbują też przewidzieć to, co zyska, a co straci popularność.

Wśród przepowiedni możemy znaleźć oczywiście takie kompletnie bez sensu, ale i te, które mają faktycznie szansę się spełnić. Trzeba też zaznaczyć, że ten trend ma wydźwięk humorystyczny, a publikowanych przepowiedni nie powinno się brać na poważnie — można za to puścić wodze fantazji i wziąć udział w zabawie. Przejrzyjmy kilka takich postów.