Sztuczna inteligencja w roli reżysera. Generuje... własny serial

Sztuczna inteligencja zabiera się za tworzenie seriali. Na Twitchu pojawił się kanał "watchmeforever", na którym transmitowana jest produkcja "Nothing, Forever". Tytuł ten naśladuje sitcom z lat 90. o nazwie "Kroniki Seinfelda", w którym grupa przyjaciół dyskutuje o wydarzeniach ze swojego życia. Serial ten był swego czasu znany jako "serial o niczym".

Mismatch Media, które stoi za stworzeniem programu, do pisania scenariuszy wykorzystuje GPT-3 od Open AI. Według firmy wszystko, co można zobaczyć, usłyszeć lub doświadczyć w serialu, z wyjątkiem grafiki oraz nagrań śmiechu, jest generowane komputerowo przez uczenie maszynowe i algorytmy AI.

Główny bohater serialu, Larry, jest komikiem. Możemy obserwować jego występy, przerywane scenami, jakie odbywają się w jego mieszkaniu. W produkcji pojawiają się też ujęcia z zewnątrz wygenerowanej komputerowo nowojorskiej kamienicy. Pozostali bohaterowie to Fred, Yvonne oraz Kackler. Nie należy się jednak spodziewać niesamowicie ambitnej fabuły, nie o to zresztą w tym chodzi. Jedną z przykładowych scen ukazujących klimat tytułu, jest ta, w której bohaterowie rozmawiają o nowym kocie Yvonne. Ta chwali się, że nazwała go Pan Pickles, a jej znajomi... robią różne aluzje do pikli i karmienia zwierzęcia ogórkami.

W założeniu serial miał być cały czas transmitowany, a treść generowana na bieżąco. Dostęp do niego mieli wszyscy, którzy znali nazwę kanału na Twitchu — również ci, jacy nie posiadali konta na platformie. Serial cieszył się popularnością, w piątek miał od 11600 do 12500 widzów w ciągu dnia.

Niestety, najwyraźniej "Nothing, Forever" nie spodobało się administracji Twitcha. Gdy wejdziemy na kanał watchmeforever, zobaczymy informację, że "kanał jest tymczasowo niedostępny z powodu naruszenia wytycznych dotyczących społeczności lub warunków korzystania z usługi Twitcha". Niewykluczone jednak, że niedługo znów będziemy mogli oglądać tę niecodzienną produkcję.