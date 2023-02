SI alarmuje: Kluczowy próg ocieplenia zostanie osiągnięty przez świat już w ciągu najbliższych 12 lat

Nowe wyniki badań na nowo rozpalają debatę o to, czy jest nadal możliwe ograniczenie średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów przedindustrialnych. Ten próg został ogłoszony w 2015 roku w porozumieniu klimatycznym w Paryżu.

Klimatolodzy, wykorzystując uczenie maszynowe, obliczyli, że Ziemia przekroczy próg 1,5 stopnia Celsjusza w latach 2033-2035. Jak powiedział Kim Cobb dyrektor instytutu środowiska Brown University: - Ten dokument może być początkiem końca celu 1,5 stopnia Celsjusza.

Noah Diffenbaugh z Uniwersytetu Stanforda stwierdził, że świat jest na krawędzi wspomnianego progu w "każdym realistycznym scenariuszu redukcji emisji". Z kolei próba uniknięcia wzrostu średniej globalnej temperatury o 2 stopnie będzie zależeć od tego, czy do połowy tego stulecia kraje osiągną cele zerowej emisji.

Według najnowszych wyników analiz opartych na sztucznej inteligencji jest mało prawdopodobne, by wzrost temperatury mógł utrzymać się poniżej 2 stopni Celsjusza, nawet przy ostrych ograniczeniach emisji. W scenariuszu wysokiego zanieczyszczenia świat osiągnąłby 2 stopnie w 2050 roku, z kolei zastosowanie niższego poziomu zanieczyszczenia wydłuży ten czas do zaledwie... 2054 roku.

W raporcie z 2021 roku Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ stwierdził, że scenariusz niższego poziomu zanieczyszczenia spowoduje, że Ziemia przekroczy 2 stopnie dopiero w 2090 roku.

Diffenbaugh powiedział: - Używamy tego bardzo potężnego narzędzia, które jest w stanie zebrać informacje i zintegrować je w sposób, w jaki żaden ludzki umysł nie jest w stanie tego zrobić, na dobre i na złe -. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences .