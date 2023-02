Szybki światłowód, wolne Wi-Fi. Czy warto kupić wzmacniacz sygnału?

Spis treści: 01 Co daje wzmacniacz sygnału Wi-Fi i czy warto go kupić?

02 Jak działa repeater Wi-Fi?

03 Jaki wzmacniacz Wi-Fi wybrać do światłowodu?

Co daje wzmacniacz sygnału Wi-Fi i czy warto go kupić?

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi to urządzenie, które pozwala na znaczne zwiększenie zasięgu sieci. Problem może być spowodowany odległością urządzenia od routera, niewielkiego zasięgu sprzętu w stosunku do wielkości mieszkania czy też grubością ścian.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek opóźnienia w przesyłaniu danych, które mogą być spowodowane przynajmniej jedną z powyższych przyczyn — rozważ zakup wzmacniacza Wi-Fi do gniazdka.

Jak działa repeater Wi-Fi?

Reapeter Wi-Fi do gniazdka to małe urządzenie, które pozwala rozszerzyć zasięg działania sieci. Już jego nazwa wskazuje na tryb działania, czyli powtarzanie.

Schemat jest prosty: nasz domowy router emituje fale radiowe, a umieszczony na skraju ich zasięgu mocny reapeter Wi-Fi przechwytuje je i przekazuje dalej. Oprócz parametrów tego urządzenia kluczowe jest również jego rozmieszczenie.

W dużym mieszkaniu najczęściej wystarczy jeden dodatkowy wzmacniacz, jednak w budynku wielopiętrowym może być potrzebne umieszczenie kilku urządzeń i przemyślane ich rozłożenie. Mocny reapeter Wi-Fi pozwala zwiększyć moc sygnału nawet o 50%, a następnie przesłanie go dalej, co sprawi, że nawet oddalając się od routera, nie stracimy zasięgu i nadal będziemy mogli korzystać z internetu.

Po zakupie wzmacniacza Wi-Fi do gniazdka konieczne będzie jego skonfigurowanie. W niektórych urządzeniach wystarczy równocześnie wcisnąć przycisk WPS na repeaterze i routerze, a w innych podłączyć do komputera. Po konfiguracji wystarczy wpiąć wzmacniacz do gniazdka i cieszyć się większym zasięgiem sieci.

Jaki wzmacniacz Wi-Fi wybrać do światłowodu?

Internet światłowodowy pozwolił użytkownikom na poznanie zupełnie nowej szybkości przesyłania danych. Bardzo chętnie wykorzystują go gracze, ale także osoby, które pobierają dużo danych z sieci lub po prostu chcą mieć dostęp do szybkiego internetu. Bez względu na powody, zasięg posiadanego routera może znacznie ograniczać możliwości światłowodu na dużych powierzchniach. Jak to zmienić? Najlepiej wykorzystać wzmacniacz sygnału Wi-Fi do gniazdka. Na co zwrócić uwagę przy wyborze repeatera do światłowodu? Oto trzy kluczowe elementy:

szybkość transmisji danych,

zakres częstotliwości,

ilość anten.

W pierwszym przypadku wybór jest chyba dość prosty: szybkość transmisji danych oferowana przez wzmacniacz musi być przynajmniej tak duża, jak przepustowość światłowodu. W innym przypadku uzyskamy co prawda większy zasięg, ale ze szkodą na szybkości internetu.

Mocny wzmacniacz sygnału Wi-Fi powinien się także charakteryzować obsługą dwóch zakresów częstotliwości — 2.4 GHz oraz 5 GHz. Taki wybór pozwoli na zmianę pasma na wyższe, w momencie, gdy 2.4 GHz będzie zbyt obciążone.

Ostatnim ważnym elementem przy wyborze wzmacniacza Wi-Fi do gniazdka jest liczba anten. Im jest ich więcej, tym bardziej wpływa to na szybkość transmisji danych.

