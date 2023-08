Ten mail to pułapka. PKP nie da pieniędzy za ankietę

Trudno nie zgodzić się z tym, że wakacje to pora częstszych podróży — w tym także pociągami. To też, jak się okazuje, dobry moment na to, by pooszukiwać ludzi. Cyberprzestępcy ruszyli z nową kampanią phishingową, w której w dość sprytny sposób podszywają się pod spółkę PKP Intercity.

Zdjęcie Dostałeś maila od PKP? Uważaj, to może być oszustwo / Mateusz Grochocki/East News / East News