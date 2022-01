TikTok jest nazywany ulubioną aplikacją nastolatków. Jest w tym sporo prawdy, gdyż lwia część społeczności skupionej wokół aplikacji to nastolatkowie i młodzi dorośli. W samym czerwcu 2021 roku aplikacja została pobrana ponad 65 milionów razy i nieoficjalnie szacuje się, że posiada ponad miliard użytkowników. Warto się zastanowić, co przyciąga do niej ludzi? Z pewnością jest to funkcjonalność i wygoda dodawania treści. Kilkusekundowe nagrania wideo są bardzo atrakcyjną formą przekazu. Łatwiej nakłonić użytkownika do obejrzenia dziesięciu 15 sekundowych filmików, niż w całości 2,5 minutowego nagrania.

Rozmiary społeczności TikToka są już tak ogromne, że już teraz każdy znajdzie tam treści dla siebie. Mimo tak wielkiej popularności, twórcy zdają sobie sprawę z tego, że ich platforma nie jest idealna, więc testują nowe funkcje, które usprawnią działanie aplikacji i poprawią komfort korzystania z niej. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że deweloperzy pracują nad wprowadzeniem przycisku "Repost". Do tej pory można było reagować na nagrania i wysyłać je znajomym na prywatnym czacie, lecz funkcja przeklejania treści nie była dostępna. Narzędzie będzie działać na podobnej zasadzie co retweetowanie na Twitterze. Ułatwi to dzielenie się ciekawymi filmikami ze znajomymi. Jest to też kolejny sposób na zdobycie sławy, gdy popularny TikToker udostępni czyjś filmik, to na pewno tej osobie wpadnie kilku dodatkowych obserwujących.

Portal TechCrunch zauważa, że funkcja jest na razie w fazie testów, wielu użytkowników może nie mieć do niej jeszcze dostępu. Co więcej, niektórzy tiktokerzy zamiast przycisku "Repost" posiadają opcję "Recommend", lecz w obu przypadkach otrzymujemy dokładnie taki sam efekt.

W zeszłym TikTok okazał się być najczęściej pobieraną aplikacją. Na całym świecie zainstalowano ją 656 milionów razy. Choć wynik robi wrażenie, tak warto zauważyć, że jest to spory spadek względem poprzedniego zestawienia. W 2020 roku aplikacja również była liderem w klasyfikacji i została pobrana ponad 850 milionów razy.