Jednym z największych projektów Google, który odniósł kompletną porażkę był i chyba długo będzie Google+. Portal społecznościowy miał być odpowiedzią na Facebooka, jednak szybko okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Najpierw Google zmieniło grupę docelową Google+ na firmy i biznes, a następnie całkowicie zamknęło swoją platformę społecznościową.

Google zamyka komunikator Hangouts

Historia z Google Hangouts jest jednak trochę inna. Nie jest to pierwszy komunikator Google, a pojawił się w 2013 roku. Dwa lata później Google zastąpiło nim poprzednika, czyli Google Talk. Firma nie ma jednak szczęścia do komunikatorów i kolejne zmiany nie przynosiły efektów. Był jednak okres, że nawet firmy przesiadały się na Hangouts, budując sieć kontaktów wewnątrz swojej organizacji.

Reklama

Google postanowiło zamknąć Hangouts, o czym wiemy już od kilku miesięcy. Teraz jednak podano konkretną datę pożegnania komunikatora, co będzie miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Na szczęście osoby, które aktywnie korzystają z Hangouts mogą przenieść archiwum swoich rozmów do nowego komunikatora od Google, czyli Google Chat. Alternatywą jest jeszcze sam Czat w Gmail. Google aktywnie rozpocznie nakłanianie do przesiadki dopiero na jesieni, wtedy też wyśle ostrzeżenia do użytkowników o tym, że mogą stracić swoje archiwa rozmów.

Przejście na Czat sprawia również, że wyrażanie siebie jest przyjemniejsze, niezależnie od tego, czy używasz emotikonów z zaznaczonymi odcieniami skóry, sformatowanej edycji tekstu, aby podkreślić znaczenie czatu, @wzmianek, aby powiadomić kogoś w grupie, czy wysyłasz GIF-a. komunikat Google.

Zdjęcie To koniec Google Hangouts. / Google / materiały prasowe

Czym jest Czat Google?

Jak zapewnia dostawca, Czat jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Pomimo tego, że Hangouts ma - co prawda nielicznych - zagorzałych fanów, aplikacja Google Chat ma im zapewnić jeszcze lepsze doznania i nie stwarzać problemów przy przesiadce. Nowe rozwiązanie pozwala na edycję Dokumentów Google, tworzenie Prezentacji czy pracę z Arkuszami. Co ciekawe może odbywać to się we współpracy z naszymi rozmówcami na czacie.

Google pragnie w ten sposób ujednolicić i skupić w jednym miejscu większość swoich narzędzi. Gmail będzie teraz kombajnem, który pozwoli na organizację swojej pracy. Zintegrowany widok nowej poczty Google zapewni nam dostęp z jednego miejsca do Gmaila, Google Space, Meet czy właśnie Google Chat.

Google Hangouts przestanie istnieć w listopadzie i tym samym dołączy do takich marek, jak Google Buzz, Czytnik Google (RSS), Picasa, wspomniane wcześniej Google+, czy Google Wave.